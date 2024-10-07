布文磅位唔OK　今次搵巴度揸呢支火箭

布文早前因為耳水唔平衡，雖然試過退賽一日，但係復出以來就真係唔見有乜影響，就算連一向困擾佢嘅造磅問題，依家都唔會煩倒佢，雖然目前最輕都要騎到126磅，各位合作開嘅練馬師，都對OK哥百分百支持，只會安排佢做到磅嘅坐騎畀佢跑。

正如今季合作開嘅方嘉柏，以練者用人向來相當彈性手法，今季似乎轉咗軚，若然唔係「日日獎」臨時換湯普新執到寶，全部柏廐頭馬已經係佢一手包辦，睇嚟練者今季雄心壯志，有心拍住布文一齊衝冠。

不過周三夜賽，騎練合作就只限於「天分高」一件，皆因布文就係磅位問題，錯失咗「心星」系一對，仲有就係上場取得處女勝利嘅「黑桃火箭」。如今「漣心星」配上希威森，「賢心星」用湯普新，而「黑桃火箭」改換巴度，3匹配搭雖然換咗人，但以柏廐馬呢輪嘅氣勢，都係暗藏殺機。

尤其係上場7歲先至取得來港首勝「黑桃火箭」，本身底子回升呢班絕對勝任，上次布文贏馬固然步速形勢造晒，末段勁勢依然厲害，但凡呢類難出頭之馬，一旦開竅亦唔會得一場跑得好，今次搵巴度揸火箭，當然係蠢蠢欲動。