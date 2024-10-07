【賽馬以外】唔通佢想等埋錶之銀河？

騎師手風呢樣嘢真係奇怪，真係一季一季咁計，潘頓、布文呢啲頂級高手梗係唔受影響，但本地薑嘅成績波動比較大，好似上季告東尼獎得主鍾易禮，今季只係贏咗1W，亦仲未同師傅告東尼攜手贏馬，而上季受傷患、停賽影響都有41W嘅何澤堯，今季頭馬數目係2，沙田未贏過，反而上季只得18W嘅潘明輝，今季唔使兩個月已經有7場喺手，同樣上季比較失色嘅蔡明紹，暫時贏咗6場，此起彼落，完全估唔到。

潘明輝今季彈起的確令人意外，雖則天道酬勤，但呢個世界唔係任何嘢勤力就有回報，當然今季火車潘早早開操，充分展現誠意同埋飢餓感，筆者亦唔怕喺度講，的確唔少練馬師鍾意呢類騎者，覺得佢哋一定唔會玩嘢，全心全力騎好每場馬，自然肯畀支持。咁亦因為潘明輝手風順，開鑼日已經憑「人和家盛」、「連連有盈」整咗兩W，有個好開始，加埋佢本身做到超輕磅，咁贏開就會有多啲支持，今季嘅路自然比較易走，相信今季頭馬應該突破3字頭啩。

何澤堯係目前最具代表性嘅本土騎師，累積頭馬數目僅次於告東尼，「金鎗六十」固然幫佢贏咗唔少一級賽，但佢同時亦憑日本馬「唯獨愛你」贏過女皇盃，呢幾年都代表香港去日本參加騎師賽，甚至年尾嘅香港國際騎師錦標賽都贏過，今個暑假去英國客串有進帳，甚至德國橡樹都有份跑，就如佢自己所講，正正因為「金鎗六十」出現，令佢畀全球馬壇認識，成為國際性騎師。

隨住「金鎗六十」退役，究竟何澤堯能否更進一步呢？單計今季暫時表現，Vincent真係未合格，勝出率只係得4%，固然同前列潘頓、布文逾20%冇得比，其實梁家俊、班德禮、湯普新嘅勝出率都比佢高。不過，更重要嘅係佢可以攞到咩支持，先令佢成績有所改善。近年何澤堯主力為師傅方嘉柏同呂健威效力，佢都講過好多次都係呢兩個倉嘅馬優先，但今季方仔明顯重用布文，幾乎大部分重磅馬都交畀OK哥，而佢仲有徒弟黃智弘，加埋方仔一向有義氣會支持啲下游騎師，所以季初都睇到Vincent同師傅合作次數唔太多。威哥呢？咁Vincent暫時2W都嚟自呂廐，但啱啱做完冠軍，點都要啲時間回氣，同埋依家潘頓、希威森都有唔少呂廐坐騎，如果Vincent成績跌咗啲，畀人搶走坐騎都唔奇。

不過，何澤堯暫時手上仲有秘密武器，就係伍鵬志嘅「錶之銀河」喇，呢匹上季嘅打吡亞軍，由何澤堯接手後贏咗兩場三級賽，伍鵬志都講唔會搵返薛恩，落實由何澤堯繼續「錶之銀河」。呢匹後上超強嘅佳駟，跑法上其實有少少似「金鎗六十」，今季應該都係以國際賽為目標，嚟緊禮拜日就會復出跑沙田銀瓶，究竟「錶之銀河」係咪可以令何澤堯反彈，遲啲就有分曉。

■山無陵