廖康銘想幫佢光榮退役？！

廖康銘今季已取得7W，搏殺得心應手，好多實力馬一撳掣都交到水準贏馬，今次廖廐有6駒列陣，全部都有爭勝能力，其中全港最年長馬「贏科超影」，今季兩仗俱跑得接近，嚟緊元旦就要硬性退役，練者肯定希望助此駒贏番場才光榮引退，睇吓如意算盤打唔打得響了。

第1場五班1650米，現年10歲的「贏科超影」，出生日期為2014年3月2日，為現役馬中年紀最大一員，但「贏科超影」今季兩戰先跑第7名再跑第3名，尤其上次跑谷草1800米，即使步速不利追兼鞍上騎師蔡明紹馬鞭曾被纏住，也能從第9位殺上，只敗於頭馬「符號」3乘多，季初狀態明顯回勇，今次縮程出爭同樣合腳法的谷草一哩，絕對有望取下服役第8W。

第7場三班1650米，「駟跑得」與「贏科超影」同樣是季初準備就緒之馬，季內兩戰後上得季殿各一，明顯已站近勝門。今回繼續用人馬合作兩勝的霍宏聲操刀，是廖廐另一出擊重心。

第8場三班1200米，「精選威」上仗復出於同程重開勝門，當晚以逾兩乘之先放甩「光輝所願」，表現勇銳。其實上季5月至今4戰全入三甲，一直維持良好作戰狀態，而且本身跑法主動，在谷草佔有極大優勢，今次縱上三班但負磅大減，應可再次展現上佳水準，為練者再添頭馬。

尚有第3場「今朝更好」，上仗在田草1400米力追「智智多寶」及「初戀」等得第5名，今次移師谷草增程一哩可反客之主。第4場「儀琪之寶」上季一再有接近走勢，上仗季內初出搶放開氣，雖敗但已有熱身，埋門拍跳磨利，再戰谷草可見真章。第5場「智勝攻略」近4戰取1勝3位，5歲馬踏入大熟之期，要吼。廖康銘今期咁多子彈揸手，分分鐘執幾W再次升上榜首。