潘頓為一駒跑考菲爾德盃！

日前《東網》馬經報導過，田泰安及湯普新分別有坐騎出戰10月19日舉行嘅2400米一級賽考菲爾德盃。昨日馬會公布，艾兆禮都獲准請假離港，佢將會騎「金刺繡」(Zardozi)出戰考菲爾德盃。

除咗上述3位騎師之外，冠軍騎師潘頓亦都有坐騎出戰考菲爾德盃，就係來自「川河」系馬主何家駒先生名下賽駒「川河陸駒」(Land Legend)。若然「川河陸駒」進度正面的話，潘頓隨時再策此駒出戰11月5日舉行嘅3200米一級賽墨爾本盃。今次潘頓可以話係非常有誠意，事關「川河陸駒」落實出戰考菲爾德盃，潘頓係要造54公斤，即119磅上陣。

「川河陸駒」現時5歲，係出自「天文學家」嘅賽駒，此駒剛周六(10月5日)喺澳洲蘭域馬場出戰2400米一級賽大都會錦標，結果喺鍾賢哲胯下取勝，正正擊敗將由艾兆禮策騎嘅「金刺繡」。

至於潘頓已獲准請假離港，以便策騎「川河陸駒」分別於10月19日星期六及11月5日星期二在澳洲競逐考菲爾德盃(一級賽)及墨爾本盃(一級賽)。

潘頓將於上述賽馬日結束後隨即返港，以便履行香港的策騎聘約。