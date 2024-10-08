上兩期谷草掛免戰牌　航哥細場開齋靠呢隻？

葉楚航旗下「舉步生風」剛戰連勝紀錄斷纜，只跑獲季軍，周三晚移師跑馬地再戰，練者今季主要於沙田日賽出擊，反而3個谷戰回合只得首戰派兩駒上陣跑獲1亞，最近兩期更高掛免戰牌。今次有谷草首戰上名的「星雲浩騰」伺機再來，加上谷戰能手「佳景臨門」與「精益大師」，顯然有意靜靜起革命。

葉楚航今季初未有部署於谷草夜賽強攻，主要是因應旗下馬匹進度，漫長馬季不急於一時，反而首戰派2駒上陣，卻有「星雲浩騰」殺入冷腳。葉楚航周三晚作季內第2度參與谷戰，出馬加倍共有4駒列陣，顯然是不打無把握之仗。

第1場今季首戰已上名的「星雲浩騰」，去季未嘗一勝，表現無疑令人失望，但經過長時間評分下調，返回五班作賽便復現有利形勢，尤其是剛仗季內首戰，蓄銳跑新鮮縱使不敵已升四班的「瀧澤飛駒」，但與群駒纏鬥影相跑獲亞軍，展現走勢，省過一仗後吼準強項再來，續配紅人潘明輝，矢志爭取補中。

第2場「佳景臨門」早前由贏馬拍檔艾兆禮親試谷閘，不過今仗騎者卻選擇為游廐「連連勝利」效力，「佳景臨門」改配艾道拿，既然谷閘表現不俗，加上今仗抽排有利1檔，相信練者不會錯過黃金機會。

精益大師無懼12檔

第6場「精益大師」同屬休後復出，已定型為谷草短途能手，今場前置性能馬匹寥寥可數，恃其天生速度，絕對可以克服排12檔阻力，慎防攻其不備，可視為馬房另一路奇兵。