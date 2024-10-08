【分分制勝】排檔10變1　「領頭」必定得

容天鵬馬房早於9月11日憑「時尚風趣」食尾胡，打開今季勝門，翌戰再有「精算特殊」入Q，但自此之後，成績一落千丈，一連24駒均三甲不入，攻勢疲弱。倉主抱恙多時，實際情況如何，根本無從稽考，但現時容廐旗下擁兵超過40匹，更有K布新血加盟，營運上並無太大影響，視作調節便算。今期跑馬地夜賽，容廐所派出的「領頭先駒」、「高份數」及「時尚風趣」能力俱強，同時配上主力殺手周俊樂和潘頓，盡顯爭勝決心，不妨睇高一線。

第1場五班1650米，「領頭先駒」在澳洲服役時，曾於1800米表列賽入Q，之後更進軍G3考菲爾德經典賽，潛藏不差。奈何抵港後適應稍慢，首季7戰全負，次季戰至4月中才首度入圍。踏入第3季，跌至五班起步，上賽前兩課大閘均交出好走勢，因排劣檔，臨場仍冷落至19倍，不過落場表現亮眼，末段重重圍困，最終只以不足1乘見負得殿軍，假如當時取位順利，應可穩奪亞軍甚至取勝，以此伸算，現評37分大有反彈空間。

「領頭先駒」今仗再爭谷草一哩，由10檔內移至1檔，跑法上不再被動，形勢轉佳。最重要是馬兒本身狀態愈操愈弗，上周六由周俊樂提前最後試跑，全程跟在廐侶「高份數」之後，緊韁下仍奮勇向前，跑來有火有力，極惹好感。配合兩匹餐士馬「高份數」及「時尚風趣」而來，有望先聲奪人。

■明治朗