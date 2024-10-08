【沙田錦標】希威森：禪勝輝煌反勝錶之銀河

1600米二級賽沙田錦標將於10月13日上演，多匹佳駟將會復出，以備戰12月的香港國際賽事。「禪勝輝煌」準備在此項二級賽中復出，今仗將負輕磅上陣，並交由希威森操刀。

希威森說：「幸好我的體重近期維持得不錯，看來可以造到116磅策騎牠。如果我的狀態良好，能夠造到115磅就更好。我一般的最低造磅是117磅，但我覺得為了策騎這些佳駟，值得造磅。我之前策騎牠試閘時感覺很好，相信牠已達至前所未有的最佳狀態。馬兒今季又已邁進一大步，肯定在今仗有力一爭。」

希威森續說：「『錶之銀河』前仗跑來稍欠運氣，但最後仍能以短距離擊敗我們，但牠現時的評分已上升，我們今仗的負磅比牠輕很多，對我們有利。」

「禪勝輝煌」於10月4日在沙田試閘，在首名衝線的「加州星球」之後以第4名過終點。希威森說：「如果馬兒的實力真的有所提升，好像我在試閘中感覺到的一樣，那麼牠今仗應該有力左右大局，但我當然也知道『錶之銀河』是匹實力甚佳的賽駒。

巴度周日將會繼續為三級賽盟主「越駿歡欣」執韁，他說：「我們都知道牠是佳駟，而且勁度十足，跑一哩途程也表現不俗，今仗應能取得佳績。牠上季表現卓越，如果能保持狀態，角逐任何賽事都會甚具競爭力。」

布文周日會主策「紅運帝王」角逐沙田錦標，他說：「『紅運帝王』表現準繩可靠，我喜歡牠今季首戰角逐一哩途程，無論戰果如何，我相信牠都會有進步。以馬兒的評分而言，今仗負磅頗為有利，有機會爭勝。假如馬兒負更重磅，相信難以擊敗這批對手。」