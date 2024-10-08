【張基焦點】鑽飾翱翔重遊勝途

姚本輝剛周日大舉出擊，即使有「運高八斗」建功，卻有3駒跑第2名，馬房季內已累積12個亞軍，殊不夠運，今晚谷戰不乏實力馬，「鑽飾翱翔」跑夠回師最佳路程，可起作用。另外，「天威」加盟羅富全馬房後進度理想，抽好檔不乏變身條件。「我做到」終於抽好檔，今次再爭谷草一哩，有機會坐正。「飲杯」剛戰搏失後即使要升上三班，但負磅減輕有幫助，有權補中。

第2場五班1000米，「鑽飾翱翔」曾3勝此程，擺明屬拿手好戲，而此駒往往要透過賽事跑起狀態，上季證明跑四班仍能近，今季亦用兩場賽事熱身，現時評分較上季贏馬時更低，起用馬房新愛將周俊樂亦予人信心，贏面甚高。

天威1檔亂大局

第4場四班1200米，「天威」上季只得3歲，狀態未到位表現平平不足為奇，加上不斷改配備，未必帶來良好效果。8月中曾缺課一周，但當時正值轉投羅廐，其後操練喜見成熟，近期試谷閘走勢合格，埋門再做工夫，操練似樣，畢竟上季尾於田草1200米造快時間得第5名，今次轉跑谷草同程得1檔之助，不能忽視。

第7場三班1650米，伍鵬志今場出兩駒，「我做到」屬於馬房首選，本身愈跑愈成熟，只是經常抽外檔，才未能多添頭馬，論走勢仍有上升空間，近績穩定之輩抽2檔好位，形勢有利可補中。

第8場三班1200米，「飲杯」款頭好，演出水準高，上仗被頂出外疊鬥輸亦無話可說。純計上仗所造時間升上三班亦夠用，兼且孭少17磅，復課狀態續好，機會樂觀。