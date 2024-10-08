【進階選項】皇帝英明四班惡晒

剛周日越洋轉播法國凱旋門大賽日，而這場焦點賽事最後由黎應揚夥拍「才情麗驥」勝出，雖然再次擊敗我當天心儀的「遊歷萬里」，但這回再無藉口，人馬已發揮出色。

黎應揚這兩年來經歷高高低低，由被AMO Racing炒魷，繼而被蘇銘倫出㬹推跌，如今登上世界巔峰舞台，實力固然重要，運氣亦不可缺少，假若「才情麗驥」不是抽到3檔好位加上賽前持續天雨，故事可能完全不一樣。

馬圈從來都跟紅頂白，正如剛戰起孖的羅富全所說，之前只是差點運氣，如今總算打破悶局，今期第3場「勁好運」抽埋1檔好位，應該頗大機會補中。至於講到旺人必然是布文，剛戰又與好拍檔方仔攜手贏馬，今期仍有合作，不過其坐騎牌面較佳我看是第4場「皇帝英明」。6歲馬肯定無進步，所以部署要一擊即中。連同上季尾61分等足5場，今季初出田草追近，隔3日跑谷草，雖有2檔但畢竟對手強，輸3個馬位已算不俗，狀態跑起但目的為求減多1分落班。任務達成即強配布文又排到好位，你看上季四班此駒根本前跟、後追點跑都得，趁季初弱組贏馬交代再算。

希斯今期谷戰出5匹，田泰安仿如影子主帥出策4駒，最不服氣仍是尾場「飲杯」。上場加眼罩潘頓跑啱晒，車輪鞭仍負於「精彩駿將」，可能對手短途能力亦強，要稍後再引證。今晚「飲杯」升上三班跑減17磅再戰，抽到1檔起步應可置於天然包廂位跑，我深信之前仍未見到這匹「燈塔島」子嗣最佳一面，值得再追。