【三重彩地帶】揀谷出擊　「豪」奪首W

第3場四班1650米，「勁好運」上次初跑同程入Q，走來前後兼備，捲土重來續排靚檔，機會看俏。另一複膽揀「武林至尊」，上場1400米後追第5，田泰安騎來比慣常「溫柔」，熱身後原裝配搭返回贏馬路程，箭頭所在。

「北海盜」布文贏過默契不用懷疑，惟重磅外檔要考走位。「今朝更好」上場1400米屬後追馬中表現較好一匹，轉來谷草博賺些少級數。「夢幻駿駒」唔報上名的1200米，選擇增程跑一哩，同父馬具長力，暗牌馬要防。

第6場四班1200米，「皇帝英豪」上月布文試泥閘沿途咬實「手錶之星」，直路兩駒催策下反應俱佳，「手錶之星」帶返掄元，「皇帝英豪」落後半乘得第3，「手錶之星」其後出賽在田草入Q，「皇帝英豪」揀在水準較低的谷草亮相，計落更有把握。

「駿步騰飛」投游廐試3閘走勢與時並進，亦有落班的利好因素，惟包辦3閘的艾兆禮卻替「你知我得」掛帥，是疑點所在，拖腳一併加入唔使顧此失彼。「精英至尊」上仗發揮冇乜大錯下保Q，表現尚可，今次有1檔之助仍是三甲之選。「賢心星」上季在港初出已在四班入位，剛五班同程開齋贏得清脆利落，返回四班無理由唔夠班。■海東