【晨課起筷馬】加眼罩姿態煥然一新

第6場四班1200米，「駿步騰飛」上季韋達馬房嘅自購馬，5戰獲1季，表現平平無奇，就算上名一仗，只係全程靠內欄慳到盡之餘，該場特利後上跑法，「駿步騰飛」亦是受惠者而已，並未反映真實，其後因腳患影響已有9個月未有上陣，上季尾轉投游達榮馬房，不過新倉接手後，操練工夫循序漸進，至今前後3試大閘，最近嗰課表現出奇地相當亮眼。

「駿步騰飛」8月尾安排試轉倉後首課閘，田草1000米，起步反應快，不過鞍上人艾兆禮刻意用力拖到實，唔想畀佢走太多，全程居馬林中而回，沒有顯著好走勢，但表現亦沒有太差，熱身性質。半個月後，「駿步騰飛」轉試田泥1200米閘，加鼻箍出試，起步後質住擺前走，不過彎位已開始要騎，一直未能加速，直路更要數度開鞭才可穩定情緒，進度一般，反映鼻箍未有正面效果，徘徊不前。

加眼罩作用正面

到9月尾再試1050米泥閘，呢課改配眼罩出試，「駿步騰飛」出閘反應快，不過按韁下可留得住，居馬群後列，沿途走勢淡定唔急，入直路後移出外疊望空，喺冇騎過之下主動加速竄上，衝刺力凌厲，以第4名衝線，過終點後鞍上人更刻意移出外疊走蝕腳程才可掩藏鋒芒，呢個眼罩唔止幫手咁簡單！

■陳志懷