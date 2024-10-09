年青騎師違例用手機被罰成風氣 輪到澳洲女見習生停賽3個月

年青一代騎師違例使用手機個案持續發生，然而就並非只限日本個案，今次輪到澳洲悉尼女見習騎師Holly Durnan，因涉及不適當使用手機，被新南威爾斯賽馬會於周一判罰停賽3個月。

Holly Durnan被控於8月20日至9月16日期間，在有份參與嘅3次賽事中，於女騎師室涉及違例擁有及使用手提電話5次紀錄，其中尚有一項為9月16日賽事，非法使用手提電話向另一位女見習騎師拍照，並且發放予相熟朋友，構成滋擾控罪。

新南威爾斯賽馬會最終裁定Holly Durnan需要對指控負上責任，其中滋擾罪最重判罰停賽3個月，由10月7日(本周一)，直至明年2025年1月7日止，反而非法擁有手機(停賽2周同期執行)與使用手機(使用5次罰款1500澳元)，罰則較輕。

相比之下，日本方面對於非法使用手提電話罰得較重，繼去年5月5女1男合共6位後起之秀，包括今村聖奈，角田大河等人，因賽前一日於調整室違例使用手機集體被重罰，今個馬季又有三單個案出現。

當中包括水沼元輝於5月24日至26日進入調整室前，只將手機殼放進指定保管箱，涉及誠信問題，被JRA重罰停賽9個月至明年2月；言猶未耳，近期再有小林勝太與永野猛藏兩位年青騎師相繼被發現，目前已被勒令即時停賽，等待罰則公布。