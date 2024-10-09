日本大馬主力撐自己友　菅原明良衝擊考菲爾德盃

將於下星期六(19日)澳洲舉行嘅考菲爾德盃，場面夠晒新鮮刺激，因為加咗潘頓、田泰安、湯普新同艾兆禮四位响香港發展嘅好手出戰，唔單只咁，呢場仲有匹遠征嘅東瀛賽駒「迅追風」(Warp Speed)，呢次佢哋就不假外求，一於自己人撐自己人，以年青騎師菅原明良掛帥。

無疑日本騎師响世界馬壇嘅級數，始終難以頂流人物看待，所以近年有好多遠征賽事，都會換上外籍高手出戰，不過今次呢匹「迅追風」嘅大馬主山田弘，相當支持練馬師高木登建議，用番同呢匹馬合作最多嘅菅原明良，默契方面毋庸置疑，提及馬主山田弘，近年名下最出色馬匹當然係大家熟悉嘅「領銜」(Titleholder)。

對於菅原明良呢位23年青日本騎師，雖然响JRA尚未躋身前列，不過近期最出色賽事，當然係憑「響號」，為佢帶來首項G1勝利，揚威寶塚紀念賽，為佢策騎事業帶來大突破，雖然分屬遠征初哥，兼且一跑就係高手如雲嘅考菲爾德盃，但既然有日本自己友力撐，相信佢都會把握機會。

「迅追風」目前响華利比隔離營，繼續保持正常操練程序，隨得工作人員，表示馬適應水土極強，除咗下周出戰考菲爾德盃之外，「迅追風」亦已報名終極榮譽墨爾本盃。