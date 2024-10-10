【賽後報告】天分高沿途外閃　賢心星大敗難解釋

是晚賽後報告撮要：

第1場：被查詢時，艾道拿表示，他獲指示讓「九尾狐」自大外檔出閘後於早段留後競跑，以讓坐騎有機會於末段以勁勢衝刺。他說，儘管他留意到賽事沿途步速緩慢且較標準時間慢，以及坐騎搶口，但他不願自800米處起在「架勢奇爸」開始上前時讓坐騎展步上前，因為這樣做將有違策騎指示。他續說，「架勢奇爸」在對面直路上取得領先，而賽事步速加快後，坐騎更能穩定走勢，但在直路上未能追前，表現仍令人失望。練馬師賀賢確認所發出的指示是讓此駒自大外檔出閘後居於後列。他說，鑒於此駒之前表現未如理想，他指示艾道拿給予坐騎十足機會於末段以勁勢衝刺，因此他對艾道拿於賽事中段不讓坐騎上前的策略感到滿意。

「馬有運」在閘內煩躁不安，開閘時以後足豎立，因而失地。考慮到「馬有運」閘內行為難以接受的記錄，小組著令此駒必須試閘及格後，才可再次出賽。賽後，田泰安報告，儘管坐騎出閘笨拙及失地，但仍能佔取賽前預期的中間位置。他說，賽事早段步速較標準時間慢，不利坐騎發揮，並使坐騎在直路上難以追前。

第2場：賽後，布文表示，「天分高」沿途外閃，但在直路上對催策毫無反應。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多痰。「神行百變」賽後被發現口內有血。

第3場：「北海盜」在有遮擋下競跑或較合發揮。「盈益善」接近150米處時在「極速滿貫」內閃之際在該駒之後受困，因而未能望空直至跑離100米處。賽後，霍宏聲報告，「今朝更好」在直路上受催策後發出異常呼吸聲。

第4場：賽後，艾道拿報告，「金匯昇昇」於趨近100米處時在「天威」與正在墮退的「鑽石寶寶」之間受困而未能望空，因而未能被全力催策至終點。賽後被發現失去左前蹄的蹄鐵。

第5場：「智勝攻略」在亮相圈內踢中欄杆，抵達起步點後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第6場：賽後，艾道拿確認，他獲指示讓「獵寶勤」佔取前列位置。他又說，坐騎取得領先，其後在直路上對催策毫無反應。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。賽後，湯普新表示，除了「賢心星」是賽升回第四班角逐外，他未能就坐騎令人失望的表現提供任何解釋。

第7場：田泰安（「久久為攻」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於趨近1400米處時容許坐騎在尚未帶離「浪漫老撾」下向內斜跑，導致「浪漫老撾」被帶向內跑橫越「黑桃火箭」的跑線，「黑桃火箭」因而勒避「浪漫老撾」的後蹄。小組判罰田泰安於10月23日星期三沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定田泰安的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。

「時時稱心」出閘十分緩慢。小組認為「時時稱心」的閘廂行為難以接受。「時時稱心」必須試閘及格後，才可再次出賽。直路彎受困而未能望空。