大逃跑法賞心悅目　珍蓮驕驥獲選澳洲馬王

剛周二晚喺澳洲阿德雷德Wolf Blass展覽中心，舉行咗2023/2024澳洲賽馬年度大獎，由維省冠軍練馬師馬漢雅訓練嘅7歲雌馬「珍蓮驕驥」(Pride Of Jenni)，成為今屆盛事主角，率先擊敗提名競逐嘅「樂觀派」、「狂迷女孩」、「強韌鬥士」與及香港馬王「浪漫勇士」4匹強手，榮膺澳洲最佳中距離馬，然後以其大逃養眼跑法，加上總結全季穩定表現，獲得最多票數，榮登澳洲馬王寶座，成為雙料冠軍。

席上分別公布不同獎項，去屆考菲爾德盃及墨爾本盃雙料得主「不戰而勝」(Without A Fight)獲選為最佳長途馬。新西蘭馬后「重心城」(Imperatriz)榮膺最佳短途馬。最佳兩歲馬，以兩勝一級賽之「側面進擊」(Broadsiding)奪得殊榮，最佳三歲馬，雄馬組別就由已經病逝「精華沖天」(Riff Rocket)勝出，最佳雌馬為「磁性仙妃」(Stefi Magnetica)。Stern Idol成為最佳障礙賽馬匹，而「至高無極」(I Am Invincible)，被選為全年度最佳種馬，當中榮膺最佳短途馬嘅「重心城」正屬其子嗣。

至於兩個重要人物獎項，華禮納去季以12場一級賽頭馬成績，連續第12年，再奪最佳G1練馬師寶座，最佳拍檔麥道朗，就以全季累積14場一級賽頭馬，第4年再度榮膺最佳G1騎師。