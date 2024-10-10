【賽馬以外】運動科學有料到！

尋晚谷戰嘅風頭躉，梗係成功攞到在港開倉第1W嘅游達榮，出3隻1冠2亞，10月先派馬上陣至今，6戰1冠3亞，入Q率逾六成，證明呢位目前全港最年輕嘅倉主真係有料到，馬會開心今次冇搵錯人之餘，馬主又多一個選擇，目前游廐就有40駒，相信過多一段時間，養馬量突破60隻，應該唔係大問題啩。

老實講，喺游達榮嚟香港之前，筆者真係唔太認識呢位背景頗為特別嘅練馬師。挾岳敦外甥之名，究竟係好事定係唔好事？真係無人知。始終岳敦在港從練最後幾季嘅成績麻麻，而從佢正式開倉後，接收馬匹嘅狀況，呢個朵對佢嘅幫助唔算太多，反而佢強調運動科學、數據嘅練馬方式，就令筆者幾期待，究竟利用新科技去訓練馬匹，可以去到咩水平呢？

現時各項運動競技，都牽涉到科技、數據嘅利用，就如足球、籃球、網球等，而比拚速度嘅一級方程式，當中牽涉幾多金錢嘅投入，更加不再話下。既然賽馬活動，歸根究底都係講點樣令到啲參戰馬跑得更快，同埋有更好狀態上陣，如何利用新嘅科技達成呢個目標，就非常重要。唔通依家仲靠咩古法練馬咩？時代唔同，舊嘢未必再行得通。

游達榮話晒之前喺澳洲跟名牌馬漢雅合組馬房，管理咁多馬匹，點樣系統化安排操練，呢樣嘢唔使太擔心。筆者睇過啲訪問，游達榮都有提到會喺馬匹操練時，會喺馬鞍到整個馬會認可嘅裝置，紀錄馬匹操練前後嘅心跳、翻步幅度同次數，同埋所造嘅時間、段速，藉比了解馬匹嘅最新情況，然後再根據呢啲數據安排做咩工夫同埋食料。講真，呢啲嘢有人可能覺得只係紙上談兵，但睇游廐暫時派馬上陣半個月，成績說明一切，初步睇係有料到，話晒「連連勝利」上手喺蔡約翰嘛，尋晚都跑第2名，可以啦。

講起運動科學，筆者都只透過啲訪問了解到游達榮嘅練馬方式同理念，但其實另一位本地年輕倉主可能都係用呢啲方式訓練馬匹，主角就係伍鵬志。呢位開倉只係第3季嘅練馬師，上季已經升呢爭冠，絕不簡單，就算大家可能話係受惠於蔡約翰、羅富全回氣遮，但一季可以贏69場，唔係太多練馬師做到，早幾年姚本輝封至嗰季，都係贏67W，上季只係輸畀更神勇嘅呂健威，無計啦。

咁一季贏完69場，係咪要回氣？正常都會咁諗，但伍鵬志今季初最恐怖嘅地方，除咗係目前以11W排榜首，最犀利係佢出賽次數84次，經過上季拚搏，伍廐啲馬今季仲可以密密跑，都唔好計禮拜日又上陣，天賦異稟嘅「無敵精英」，其實尋晚建功嘅「我做到」已經係季內第3戰，成績係冠亞季各一，而廐內馬匹唔少已經跑咗兩、三場。能夠令到啲馬保持健康，頻頻上陣，仲有力爭勝，如果冇類似運動科學知識嘅配合，根本好難做到。練馬都係要不斷求進步，依家多咗伍鵬志、游達榮呢啲新力軍，相信可以畀到更多嘢馬迷睇啩。

■山無陵