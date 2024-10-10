潘蔡兩大王牌氣勢永遠美麗　周日強勢上陣！

潘頓週日（10月13日）將主策「永遠美麗」出爭二級賽沙田錦標1600米，力爭第五度勝出這項大賽，延續自己保持的騎師勝出此賽次數最多紀錄。他希望馬兒能夠發揮實力，擊敗一級賽冠軍「遨遊氣泡」及「錶之銀河」等多匹質素不凡的對手奪魁。

潘頓說︰「馬兒（『永遠美麗』）每次試閘表現都有進步。我認為牠上一次試閘的表現也很好，已為出賽作好準備，而作為一級賽盟主，牠當然要讓磅給同場一些對手。」

由蔡約翰訓練的「永遠美麗」於4月28日攻下富衛保險冠軍一哩賽1600米一級賽，其後一直休賽至本週日復出。

「今仗是牠（『永遠美麗』）的起步點，但如果牠未達至競賽狀態，蔡約翰不會讓牠上陣，所以牠應該有一定狀態。希望牠今仗一切順利，有個好開始，然後繼續進步。」潘頓說。

「我對牠很滿意。牠可望更進一步，但我對牠現時的狀態十分滿意。」

「永遠美麗」出道以來的17仗均由潘頓策騎，取得9捷16位佳績，贏得逾3,575萬港元獎金。牠今仗後料將於11月17日出爭馬會一哩錦標1600米二級賽，然後於12月8日競逐香港一哩錦標1600米一級賽。

潘頓現以20勝壓倒暫居次席13捷的布文在香港騎師榜領先，他週日共有10匹坐騎，包括與「永遠美麗」同廄的新勝馬「氣勢」。

蔡約翰麾下的「氣勢」將角逐當天二班1200米，力爭在出道第7仗取得第6捷。

潘頓剛於星期三（10月9日）晚上在跑馬地夜賽大演帽子戲法，3勝頭馬，今晨他隨即前往從化策騎「嘉應高昇」參加1200米試閘。此匹上季香港最佳新馬兼最大進步馬匹在沿途未受催策下以首名衝線，比「韋金主」及「建測羣英」先過終點，締速1分11.19秒。

由大衛希斯訓練的「嘉應高昇」上仗於9月8日由潘頓主轡，在沙田出戰一班特首盃1200米，負135磅下輕鬆摘冠，成為該賽歷來負磅最重的頭馬。

這匹4歲短途新星其後休賽至今，大衛希斯的團隊將部署牠角逐兩項二級賽，分別是10月20日的精英碗1200米及11月17日的中銀香港私人銀行馬會短途錦標1200米，以備戰12月8日的浪琴香港短途錦標1200米一級賽。