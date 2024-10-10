兩度力壓嘉應高昇　氣勢復甦追落後！

蔡約翰現階段仍未發動猛烈攻勢，周日適逢今季首項G2沙田錦標，練者與潘頓再組鋼鐵陣容，配合「永遠美麗」復出爭標，連同全面復甦的新星「氣勢」及上季3捷精英「安騁」，大賽日子以星級陣容布陣，顯然志不在小。

蔡約翰近季一直視潘頓為頭號殺手，今季雖然只憑「氣勢」合作1次，但卻一擊即中，等到周日大賽日子兩人再度合體，鎮倉寶加上明星馬紛紛出籠，當中列陣重頭戲之「永遠美麗」承接上季尾勇奪冠軍一哩賽，成功升級為G1精英，今季部署如上季一樣選擇沙田錦標復出，期望可延續跨季勝勢。

永遠美麗虎視眈眈

隨着馬王「金鎗六十」光榮引退，各路良駒虎視眈眈，上兩屆沙田錦標得主「加州星球」留以有待，「永遠美麗」遇上另一勁敵「遨遊氣泡」，上季兩度於田草一哩碰頭互有勝負，「遨遊氣泡」先勝一局捧走董事盃，「永遠美麗」則於冠軍一哩賽成功反先，全場只得兩駒曾勝G1，加上另一路奇兵「錶之銀河」強勢挑機，今屆沙田錦標將成三雄鼎足局面。

蔡約翰另一冒起新星「氣勢」，今季傷愈復出延續強勢，至今6戰取得5冠1亞驕人戰績，實力深不見底，來港初期曾兩度擊退短途新貴「嘉應高昇」，一旦健康重納正軌，無懼升班阻力，加上抽排1檔，料可為蔡廐穩守尾門。

至於上季於打吡大敗之「安騁」，隨後只操不賽提早收咧，馬匹經過抖暑後全面復原，開操以來備戰積極，3課大閘為今仗復出準備就緒，上季3捷明星馬未曾熱身開氣，初出尚且於田草1800米恃質取勝，潘頓再次重掌帥印，也是不容忽視。