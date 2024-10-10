今期尾場四重彩四連環有200萬多寶！

今期周日沙田跑10場草地賽，由於三T有多寶，預計10元一注獨中彩金可高達1,000萬元，另外第10場四重彩及四連環多寶有200萬元，留意剛周三谷戰賽果，就算大熱門頻頻勝出，三T都有不俗派彩，因此博大彩池不用刻意求冷，搵膽最緊要穩陣。

第4場五班1400米，賀廐「喜報圍家」跨季3戰獲冠亞季各一，今次返前仗勝途1400米，排2檔起步，正常發揮可坐位望贏，作膽正合。

配腳方面，「欣樂人生」改配布文，而梁家俊接手落班的「智勝龍」排4檔好位，可一併兼顧。「亞洲力量」重戴眼罩返勝途，決心甚大，黎昭昇馬房剛周三開齋，可乘勝追擊。

第5場四班1200米，伍廐「江南盛」今季兩仗俱追得接近，熱身兩仗後排5檔好位，負120磅不重，機動好衝。韋廐「富國兄弟」落班對手大幅減弱，改配潘頓誠意十足。希廐「佳運發」用黃寶妮減10磅出擊，搶前走正晒，有力闖入三甲。

第6場四班1600米，「共享富裕」後勁強橫，續居四班再戰勝途決心大。「奪金精靈」落班排在1檔起步，韋廐馬可配合出擊。

第10場二班1200米，四重彩及四連環多寶有200萬元，博四重彩可考慮用「龍之輝」做馬膽，進取些可作單式馬膽，1膽拖5腳為60注，若做複式馬膽，1膽拖5腳為240注，大家更可以用靈活玩方式落注。

「龍之輝」上仗跑沙田直路賽敗於「美麗第一」兩個馬位，熱身後今次重返強項田草1200米又是表演時候，希威森策騎此駒贏過，今次只要好好把握前速搶前走，機會樂觀。

配腳方面，有班底的「魅力寶駒」及「增有」分別排3檔及2檔起步，要吼實。而「氣勢」上仗復出跑田草1200米排2檔起步，結果輕輕鬆鬆擺前走勝出，今回升班移入至1檔好位，可咬住好位跟牢步速，蔡廐4歲馬可繼續進步。

尚有希廐「幸運遇見」試閘見勇，同程5捷可復出即拚。沈廐「華麗再勝」改配今季大勇的潘明輝，也不能掉以輕心。