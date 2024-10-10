加非凡+包裝旋風　方仔要同大家共享富裕！

方嘉柏今季已取得8場頭馬，留意並非只專注於主場谷草搏殺，於田草及田泥取得3W及1W，反映馬房全面出擊心態。今次小方派出4駒列陣，呼聲最高就是「共享富裕」，此駒上仗贏田草一哩姿態強勁，仍居四班大佔便宜，至於「加非凡」已熱身開氣，排在1檔亦易發揮，尚有「包裝旋風」返耍家路程，一於捧柏廐馬獨贏過關！

第2場三班1200米，楊明綸不時得到方嘉柏提供機會坐騎，今次就接手季內已跑過兩仗的「加非凡」，睇番上仗出戰同程負距減少，明顯熱身開氣後續有進步。尚要留意上季兩次贏馬俱於谷草及泥地排內檔，今次不但遇上馬少場合，排1檔起步亦易發揮，捧得過。

第6場四班1600米，「共享富裕」上季由短途開始跑起，試準後上仗初跑田草一哩即大熱取勝，最後400米更快至22秒23，末段時間屬全場最快。難得當銳馬勝後只被加6分，仍居四班必佔優勢。操練方面，今月初試課谷草大閘，除了仄準谷草性能為日後鋪路，也有助繼續推升狀態。尚要留意方嘉柏今季重用布文出擊，騎練合作已摘下7W，既然此對騎練今次重點合作「共享富裕」一匹，用王牌而來必屬出擊重心，獨贏可捧。

此外，方嘉柏也提攜徒弟黃智弘，此子剛周三谷戰策騎希廐「喜勝威龍」贏馬，取得自己季內第2W，騎起信心來今次獲小方提供兩匹坐騎，大家也要留意。第3場「包裝旋風」上仗復出跑一哩拚敗，熱身後即重返3捷路程田草2000米，續配黃智弘只負122磅，計數值博。第5場「川河首駒」落班用牌仔減磅也有着數，提防變身。