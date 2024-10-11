【初出馬介紹】石哥要食燭光晚餐！

今期沙田日賽有共有9駒初出，主要集中在第1場四班1200米條件限制賽，當中不乏大眾熟悉嘅綵衣，包括由賀賢訓練嘅「嘉應」系新血「嘉應奇兵」、大衛希斯旗下嘅「綫路盈樂」等。而徐雨石喺第2場三班1200米安排「鑽石星空」讓路，並派4歲澳洲自購馬「燭光晚餐」上陣，此駒喺澳洲5戰4冠1亞，評70分出賽，試閘走勢搶眼，就睇吓可唔可以幫石哥拎到久違嘅一出即勝馬啦！

R1 雄彬飛翔(PPG)

馬房：黎昭昇

父系：Toronado

母系：Empress Ida

同父系馬：維港智能、驕陽明駒、魅力知遇

馬房上季至今初出即勝馬：超平凡

R1 綫路盈樂(PPG)

馬房：大衛希斯

父系：Ten Sovereigns

母系：Jelly Bean

同父系馬：N/A

馬房上季至今初出即勝馬：嘉應高昇、飲杯

R1 至尊高超(PPG)

馬房：蔡約翰

父系：Pride Of Dubai

母系：Sherbet Bomb

同父系馬：威武覺醒、運高八斗、皇仁福星

馬房上季至今初出即勝馬：安騁、氣勢

R1 嘉應奇兵 (PPG)

馬房：賀賢

父系：Too Darn Hot

母系：Refreshing

同父系馬：N/A

馬房上季至今初出即勝馬：N/A

R1 醒目先駒(PPG)

馬房：蘇偉賢

父系：Time Test

母系：Needlly

同父系馬：九五赤兔、鼓浪飛凡、勁大威猛

馬房上季至今初出即勝馬：N/A

R2 燭光晚餐(PP)

馬房：徐雨石

父系：Russian Revolution

母系：I Am Gypsy

同父系馬：輝煌精英

馬房上季至今初出即勝馬：N/A

R5 經典時代(PPG)

馬房：廖康銘

父系：Denman

母系：Classic Vinegar

同父系馬：N/A

馬房上季至今初出即勝馬：譽友翔駒

R5 吉祥寶(PPG)

馬房：姚本輝

父系：Deep Field

母系：Purr Itty Kitty

同父系馬：幸運旅程、中華盛景、遨遊氣泡

馬房上季至今初出即勝馬：N/A

R5 駿馬之星(PPG)

馬房：文家良

父系：Brutal

母系：Pearl Congenial

同父系馬：N/A

馬房上季至今初出即勝馬：N/A

R10 手到齊來(PP)

馬房：伍鵬志

父系：Starspangledbanner

母系：Wangaala

同父系馬：加州星球、永遠美麗、飛鷹翱翔

馬房上季至今初出即勝馬：錶之銀河、嘉應喝彩