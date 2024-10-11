【初出馬介紹】石哥要食燭光晚餐！
2024年10月11日 10:39
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徐雨石馬房「燭光晚餐」將出戰第2場三班1200米田草。
今期沙田日賽有共有9駒初出，主要集中在第1場四班1200米條件限制賽，當中不乏大眾熟悉嘅綵衣，包括由賀賢訓練嘅「嘉應」系新血「嘉應奇兵」、大衛希斯旗下嘅「綫路盈樂」等。而徐雨石喺第2場三班1200米安排「鑽石星空」讓路，並派4歲澳洲自購馬「燭光晚餐」上陣，此駒喺澳洲5戰4冠1亞，評70分出賽，試閘走勢搶眼，就睇吓可唔可以幫石哥拎到久違嘅一出即勝馬啦！
R1 雄彬飛翔(PPG)
馬房：黎昭昇
父系：Toronado
母系：Empress Ida
同父系馬：維港智能、驕陽明駒、魅力知遇
馬房上季至今初出即勝馬：超平凡
R1 綫路盈樂(PPG)
馬房：大衛希斯
父系：Ten Sovereigns
母系：Jelly Bean
同父系馬：N/A
馬房上季至今初出即勝馬：嘉應高昇、飲杯
R1 至尊高超(PPG)
馬房：蔡約翰
父系：Pride Of Dubai
母系：Sherbet Bomb
同父系馬：威武覺醒、運高八斗、皇仁福星
馬房上季至今初出即勝馬：安騁、氣勢
R1 嘉應奇兵 (PPG)
馬房：賀賢
父系：Too Darn Hot
母系：Refreshing
同父系馬：N/A
馬房上季至今初出即勝馬：N/A
R1 醒目先駒(PPG)
馬房：蘇偉賢
父系：Time Test
母系：Needlly
同父系馬：九五赤兔、鼓浪飛凡、勁大威猛
馬房上季至今初出即勝馬：N/A
R2 燭光晚餐(PP)
馬房：徐雨石
父系：Russian Revolution
母系：I Am Gypsy
同父系馬：輝煌精英
馬房上季至今初出即勝馬：N/A
R5 經典時代(PPG)
馬房：廖康銘
父系：Denman
母系：Classic Vinegar
同父系馬：N/A
馬房上季至今初出即勝馬：譽友翔駒
R5 吉祥寶(PPG)
馬房：姚本輝
父系：Deep Field
母系：Purr Itty Kitty
同父系馬：幸運旅程、中華盛景、遨遊氣泡
馬房上季至今初出即勝馬：N/A
R5 駿馬之星(PPG)
馬房：文家良
父系：Brutal
母系：Pearl Congenial
同父系馬：N/A
馬房上季至今初出即勝馬：N/A
R10 手到齊來(PP)
馬房：伍鵬志
父系：Starspangledbanner
母系：Wangaala
同父系馬：加州星球、永遠美麗、飛鷹翱翔
馬房上季至今初出即勝馬：錶之銀河、嘉應喝彩