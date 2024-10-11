艾道拿攀登珠峰隨時有變數

雖然馬會公布咗有4位騎師，將會响下星期六(10月19日)飛去澳洲出賽，其實艾道拿亦會隨時候命，皆因另一邊廂，於蘭域馬場舉行嘅1200米珠穆朗瑪峰錦標，古摩亞賽馬集團接洽咗佢為旗下「剛風男孩」(Storm Boy)出戰，但目前呢個計劃卻存在變數，古摩亞透露會响下星期二(15日)，即當地排位前一日至有決定，換言之艾道拿都要耐心等待。

响今屆珠峰錦標嘅買位，古摩亞原意由「剛風男孩」作為代表出戰，並已確定埋由艾道拿執韁，但係因為依家有匹係古摩亞以合夥名義擁有嘅3歲新星Switzerland，亦有意思參與今屆賽事，先決條件，就係要呢個周末玫瑰崗馬場舉行嘅G2羅馬領事錦標(Roman Consul Stakes)贏馬，先至符合參戰資格。

對於加入Switzerland二揀一，古摩亞掌舵人之一Tom Magnier表示，由於下周天氣預測極不穩定，一旦有雨場地起變化，對於「剛風男孩」發揮恐怕會有影響，因此做定兩手準備，若然Switzerland於周末取勝，最終選擇就會延至下周二決定。