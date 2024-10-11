【分秒在握】五班精明嘅選擇

有留意開五班賽的朋友，怕且都會意識到四、五班之間有着很大的鴻溝，一匹日後有能力晉升到頂班的自購新馬，也是由四班52分起步，但理論上五班很難有潛龍伏虎。由於上季尾開始，馬會撤銷了五班頭馬的限制，因此亦令到一眾馬房更樂意安排落班出擊，畢竟四班與五班的對手，可以是差天共地。新近例子當然是「競駿天下」，降落五班強配潘頓，即以2.1倍輕取對手而回，而同日另一匹五班頭馬「富喜來」，雖非降班而臨，但亦係今季降落五班兼轉倉，因此一些跑開四班有能力之輩，降落五班確有虎入羊群之感。

剛周日「競駿天下」贏出田草1400米，該場飲恨在其蹄下入Q的「精明選擇」隔周再來，確實要高度留意。此駒上季在四班已一再殺入獲獎金名次，來到今季在四班跑過兩仗亦見接近，尤其係9月中的谷草1200米，名次第8當然不起眼，但能夠在偏慢步速下留到最後，一條直路於外疊追回不少失地，交出全場最快末段時間，當然有其本事，果然上仗一落五班即郁手，若非頭馬「競駿天下」太強，已成功得手。今次試準田草1400米威力再來，「精明選擇」縱是熱門亦不能看輕。

■長風