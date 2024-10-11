【馬場第一攝】兩個澳洲David齊齊發動攻勢

今日公眾假期也無阻各路人馬積極練兵，晨課動態有唔少精彩鏡頭出現，兩個David最吸引眾人目光，希斯與賀賢同屬澳洲鄉里自然多偈傾，在烽火台二樓露台一邊睇馬一邊吹水，不過表面似輕鬆啫，實則好專注旗下賽駒的操練過程。

賀廐出戰第1場四班1200米的新馬「嘉應奇兵」由潘明輝快踱，火車潘今季夠晒神勇，密密執已有7W在手，唔好忘記佢都係跟賀賢出身，師父召回幫手實無托手㬹，新馬試幾課大閘走勢唔錯，有權爆得。

第8場四班1400米「駿先生」助手快踱一圈，同系「勁先生」早前已交代，應該輪到呢件，前仗1000米直路後上跑冷P，狀態起得甚快，再出千二米跳上今次千四米，後追馬會更有把握，明顯要向中距離發展，打王牌上陣應該滿有信心。

希斯問老友借將，第5場四班1200米「佳運發」用黃寶妮孭125磅上陣，真係好易畀佢放到，剛戰楊明綸孭135磅同程只輸半個馬位，減咗10磅實在吸引，今晨馬匹交畀寶妮跳一段，兩個大男人睇完互相對望笑而不語，盡在不言中。

早餐料:

第1場:8「嘉應奇兵」

第5場:1「佳運發」

第8場:14「駿先生」

阿藍