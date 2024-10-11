手機門事件未審　藤田菜七子交還騎師牌照！

日本女騎師藤田菜七子日前被《週刊文春》揭露在調整室隔離期間多次違規使用手提電話。日本中央競馬會根據當地賽馬規例將案件押後審訊，並向藤田菜七子施行無限期停賽令，由今日(10月11日)起開始計算，直至判決有結果為止。

不過當地傳媒昨晚突發新聞，表示藤田菜七子昨日已向日本中央競馬會交還騎師牌照，意味住藤田菜七子掛靴，消息震撼日本馬圈。

其實去年已經有6位年輕騎師因在賽前一日的前檢日，以及賽日違例使用手機被重罰停賽，當時藤田菜七子並未被牽涉在內，但騎者被指控早於2023年4月多次違規，兼且被《週刊文春》爆出，由於有疑似證據出現，日本中央競馬會亦即時處理事件。早前小林勝太、永野猛藏、水沼元輝等已經中招，當中小林勝太和永野猛藏仍未判刑。

近年有多位日本年輕騎師因賽前一日或賽日違反當地規例使用手提電話而被重罰，雖然其他賽馬地區的馬迷有感小事一樁，但日本馬會對此例十分著緊，因牽涉誠信問題。近年智能電話興起，不少年輕人均機不離手，手痕想用一用電話在所難免，到底對錯與否則見仁見智。