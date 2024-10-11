雪嶺熱點攻秋華賞隱憂　車程需550公里！

日本雌馬三冠大賽尾關，2000米一級賽秋華賞周日在京都競馬場舉行，當中以櫻花賞盟主「橡木城」及日本橡樹大賽冠軍「雪嶺熱點」最具瞄頭，兩駒料將成為熱門，但同樣已缺陣近5個月，加上賽前的舟車勞頓，令外界關注牠們能否發揮最佳水準。

「橡木城」由練馬師國枝榮訓練，上仗僅以半個馬位之差失落日本橡樹大賽冠軍，該駒與「雪嶺熱點」同樣以日本東部的美浦訓練中心為基地，但國枝榮安排了牠提早自上周起在栗東進行操練。另一方面，兩駒今次均屬首度在京都上陣，但「橡木城」跑右轉賽道的經驗較豐富，迄今6戰中有4仗角逐右轉賽事，而合共出賽5次的「雪嶺熱點」只跑過1場右轉賽事。

「雪嶺熱點」前仗在櫻花賞表現欠佳，練馬師木村哲也今仗選擇在賽事兩天前才將此駒運往栗東。木村哲也表示：「我上次提早將馬兒送往栗東訓練，並無帶來好成績。馬兒上仗成功攻下日本橡樹大賽，但之後需要頗長時間才能恢復過來。」木村哲也認為今仗的賽前運送安排對馬兒影響較小，但由美浦往栗東的路途仍然超過550公里，行車時間至少8小時，而使用運馬車運送馬匹可能需時更長。

「皇后徑」雖在日本雌馬經典系列首兩關賽事只取得第8名及第4名，但有別於首兩關賽事的冠軍「橡木城」及「雪嶺熱點」，牠最近在中京攻下二級賽玫瑰錦標，狀態正值巔峰，而此駒所屬馬房與京都競馬場相距不遠，出道首仗便在該馬場一項1800米賽事中跑獲亞軍。除了這些有利因素外，「皇后徑」的更大優勢是牠的強勁騎練組合，練馬師中內田充正及騎師川田將雅去年攜手攻下秋華賞，今年再度合作。

在今屆秋華賞的參賽練馬師中，本季至今以中內田充正的頭二及頭三名比率最高，而木村哲也則勝出率最高。騎師方面，則季內現時以李慕華的頭馬數目與勝出率最高，以及贏得最多獎金，他今年將會第10度出戰秋華賞，力爭第3次揚威此賽，與勝出此賽最多次的武豊及岩田康誠看齊。

另一參賽馬「驍智嬌娃」的馬主藤田晉自2021年起開始養馬，一直渴望能摘下大賽錦標，但名下賽駒從未在一級賽中報捷，其中「真命新帝」剛在法國凱旋門大賽落敗，不過該駒去年曾在一級賽希望錦標奪得亞軍。

今仗藤田晉將派出「驍智嬌娃」參賽，此駒資質優厚，惜因欠運而在一直無緣在經典賽中建功，迄今只贏得初出1仗，但在分級賽已取得3亞1季，牠跑右轉賽道及此程均有佳績可據，剛於二級賽紫苑錦標跑入季席。然而，「驍智嬌娃」今仗將首度在京都競馬場上陣，而且同樣從美浦遠道而來。