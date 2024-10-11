後金鎗時代　何澤堯要振作

何澤堯開季至今表現愈跑愈沉，自首兩個回合谷草夜賽有頭馬見面，已經連續6期不勝，而且尚未於沙田賽事贏馬，趁住明日夥拍一哩新星「錶之銀河」出爭沙田錦標，能夠贏馬捧盃固然理想，加上其他場合亦有不少實力坐騎，騎者應要好好把握機會，務求盡早走出低谷

何澤堯自升格大師傅多年，貴為當今華將一哥，然而目前只得2W，創下歷來10月份同期表現最低點，加上今季局勢有變，由於方嘉柏出擊重心全落在布文身上，何澤堯自然首當其衝受影響，與恩師的蜜月期逐漸冷卻，近期賽事積極開拓外線坐騎，今勻輪到與伍鵬志的合作備受矚目。

旭日昇強手已去

當中上季尾接手即取得兩連勝的「錶之銀河」，幕後自視極高，今季以進身G1賽駒行列為目標，何澤堯自然期望在馬王「金鎗六十」榮休之後，能夠以此駒接班成為大賽王牌，明日「錶之銀河」於G2沙田錦標復出，即要硬撼「遨遊氣泡」與「永遠美麗」兩匹G1翹楚，實力能否進一步升級，今仗將是嚴峻考驗。何澤堯另一匹伍廐坐騎「旭日昇」，以剛戰接手上名之表現，屈居於「氣勢」與「鑽石星空」兩匹超級惡馬之下，如今強手已去，欣逢馬少弱組場合，分屬騎者明日首匹坐騎上陣，大有機會為其率先打破悶局。

至於其餘坐騎之中，來自葉楚航馬房第8場的「天天得樂」，雖然剛戰未能完成跨季孖寶，賽後被問話因取位際遇欠佳，全程望空外疊推進，有違本身最佳跑法，惟只負個半馬位，表現其實並不差，熱過身吸取上場經驗，依然是何澤堯明日賽事叫胡籌碼。