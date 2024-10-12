石哥：我覺得鑽石星空要增程！

以現時徐雨石嘅馬房陣容，開季至今有3場頭馬絕對唔失禮，勝出率都有12%，交到功課啦。而喺聽日沙田賽事，呢位暫時未喺田草開齋嘅倉主，都派咗4駒上陣，當中包括上仗喺三班田草1200米只係輸畀「氣勢」嘅「鑽石星空」，但卻增程初跑1400米，仲用埋王牌，究竟搞乜呢？

今朝徐雨石都有講吓點解有呢個部署，雖然「鑽石星空」出道至今跑咗7場都係1200米，成績係2冠4亞，但從上仗季內復出所見，佢覺得呢匹4歲馬開始變得慢腳，未必再夠快去跑1200米，因此早已打算增程跑1400米，認為更合馬兒發揮，即使今場對手唔算弱，依然有信心可以跑得好。

至於聽日第2場三班田草1200米，徐雨石則有初出自購馬「燭光晚餐」迎戰，呢隻馬最近一課泥閘一放到底大勝7個半馬位，睇到啲人嘩嘩地，加埋來港前5戰4冠1亞，的確令人期待，石哥講返最近加眼罩後，試泥閘時真係快到有少少拉唔住嘅感覺，佢話因為此駒喺澳洲都有用眼罩，所以會繼續用，但由於喺個邊主力跑1000、1100米，今次初跑1200米，都有少少擔心，但狀態同進度都令人滿意嘅。