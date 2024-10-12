樂觀派又追唔切　玉龍集團贏神威錦標

嚟緊下個禮拜六有4位香港騎師將會去澳洲考菲爾德馬場參與2400米G1考菲爾德盃，但其實今日考菲爾德馬場都有大賽上演，其中1場就係2000米G1神威錦標，由於應屆澳洲馬王「珍蓮驕驥」(Pride Of Jenni)缺陣，希斯3位囝囝訓練嘅「樂觀派」(Mr Brightside)成為一面倒熱門，點知呢匹7歲馬喺韋紀力胯下姍姍來遲，只得亞軍。反而內地玉龍集團名下「打破常識」(Deny Knowledge)，今場喺薛凱華胯下主宰步速領放，拉士猶有餘勁力抗到底，贏出呢場一級賽。

至於同日另一場G1，就係只限3歲馬角逐嘅1600米G1考菲爾德堅尼，麥道朗策騎嘅高多芬賽駒「側面進擊」(Broadsiding)熱到唔夠兩倍，點知最後三甲不入，只得梗頸四，反而由華禮納訓練嘅Private Life，今場喺連達文胯下鬥贏易威廉坐騎Feroce，捧走呢項錦標。而「綠族」係馬主劉慶輝有份嘅Angel Capital，以第6名衝線。