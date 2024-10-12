【分分制勝】回復全盛時觀感　港隊希望

潘頓今季在沙田4度列陣盃賽場合，結果「嘉應高昇」及「十二神將」成功奪標，「天天同樂」及「舉步生風」保住位置，悉數拚入三甲。今期田戰上演兩項錦標，潘頓分別夥拍蔡廐「安騁」及「永遠美麗」參賽，當中「永遠美麗」出戰沙田錦標，乃騎者季內首度參與分級賽，惟計奪冠機會，應以「安騁」較高。

第3場三班2000米，2024巴黎奧運中國香港隊盃，「安騁」上季首6仗累積3冠1亞1季，以強勢進軍打吡，可惜該役沿途望空跑，耗力太多，最終慘敗而回，自此豹隱至今。其實，「安騁」跑完打吡曾缺課個多月，但並無發現傷患紀錄，而5月重新操練以來，一直維持正常工夫，踏入今季更開始積極打磨，健康疑慮一掃而空。期間先後3試大閘，不論泥地1200米或田草1600米皆交出好走勢，尤其是埋門一課短途泥閘，潘頓刻意縮後跑，末段移出外疊認真考驗，立即飛撲上前，追勢凌厲，論態已回復全盛時觀感。

「安騁」乃香港經典盃季軍，挫敗牠的「驕陽明駒」與「禪勝輝煌」俱已突破100分，伸算「安騁」能力也不會相差太遠，現評85分肯定大把水位。潘頓季內5捷135磅馬匹，勝出率高達33%，表現可信。

■明治朗