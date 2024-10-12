潘頓周日贏幾多場先夠皮？

潘頓開季到依家成績理想，已經贏得20場頭馬，戰鬥力直衝上10,000！周日賽事，潘頓騎足10場，睇嚟又係數胡格局，追住佢嚟買隨時夠搵到兩餐晏仔。

第3場三班2000米「安聘」，上季衝擊4歲馬系列賽失敗，之後疊埋心水畀馬匹自然成長，今季重新起步，埋門試閘追勢有目共睹，季內初出即跑2000米根本唔使驚。

第4場五班1400米「喜報圍家」，一連兩仗喺潘頓胯下未甩Q，馬匹踏入今季演出變得穩定，今仗2檔起步可攻可守，大有機會延續好演出。

第5場四班1200米「富國兄弟」，上仗跑三班1400米都近，今次落班縮程賺盡級數，韋達用得潘頓都係非勝不可格局。

第6場四班1600米「十二神將」，上仗贏馬演出技驚四座，原裝配搭再臨雖然抽到14檔，但馬匹本身有速度，相信以潘頓嘅功架，出閘後勢必搶佔主動位置，連捷有望。

第7場1600米二級賽，「永遠美麗」分級賽常客愈跑愈進步，今次孭131磅唔算太重，而且跑法主動，喺呢組可以秤先。

第10場二班1200米「氣勢」，隻馬質素有幾好真係唔使再多講，上仗久休復出仍以玩敵姿態贏馬，跑過一仗後狀態再提升，抽到1檔起步，連捷坐定粒六。