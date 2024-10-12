【張基焦點】金獅勝將1600見真章

第6場四班1600米，「金獅勝將」上季尾仍未轉4歲時已愈來愈成熟，7月初角逐同程取位不算太好，最後僅負「妙算高歌」頸位卻能擊敗「勁好運」，算高水準賽事，剛戰季內復出跑嫌短的1400米，跟前跑志在熱身，走勢卻不差，今次回師擅長的一哩途程，外檔起步可能更好跑，能力比較高，負輕磅要吼。

第3場三班2000米，2024巴黎奧運中國香港隊盃，「包裝旋風」上仗跑1600米賽前無試大閘，擺明熱身，結果一放了事，畢竟上季曾與「安騁」及「非惟僥倖」碰頭，當時經常負重磅，今回改用黃智弘只孭122磅，變相受讓兩匹高分馬13磅與8磅，條件比較有利，可以反先。

第5場四班1200米，「安泰」今季已有兩場熱身，狀態漸漸正常，剛戰1400米中段走得太急，今次縮程跑1200米鬥一段拉士更合發揮，落到四班即強配布文，對手似是而非，應該到位。

第10場二班1200米，「天天同樂」剛戰復出不敵希廐「球星」，似乎有點大意，上季在三班孭127磅造1分8秒26贏同程絕不簡單，體重1,039磅的細馬，今仗由孭135磅變118磅，是兩碼子的事，跟得鬥得之輩外檔無問題，有權補中。