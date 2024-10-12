【進階選項】耀寶全副武裝出動

經過周三賽事後，所有馬房已打開季內勝門，踏入10月份各路人馬進入狀態，加上不少初出新馬陸續登場，賽事形勢更激烈，應不易出現周三大熱門六寶獎場面。至於熱門馬表現，好視乎潘頓及布文有否失靈，只要兩大高手正正常常，馬迷在投注上仍有倚靠對象。羅富全打破悶局後繼續有馬贏，「勁好運」補中姿態誇張，第2場「耀寶」初出潘頓肯造磅跑，卻連番遇意外，起步已包尾，直路末段未能望空，終點前持續上前。復課試泥閘加交叉鼻箍，潘明輝代試沿途捉到實，如同晨操行家4字詞所示「力掩鋒芒」。

如大家不善忘的話，應該記得「耀寶」在港初期試大閘其實速度甚佳，今次綁脷加交叉鼻箍上陣，正是澳洲菲德文父子訓練牠一出即勝時的配件。預計今場「燭光晚餐」、「連連有盈」再加埋阿妹「駿馬為伍」，步速肯定偏快，「駿寶」2檔起步可守好位，形勢十分好跑。

剛戰「駿步騰飛」三落四如超班馬般輕勝，原本分屬廐侶的第5場「富國兄弟」，上季在三班後追已接近露腳影。上場季內首戰配巴度，加交叉鼻箍擺前走，結果群駒衝刺第6只輸四分三馬位，評分未有變動，但韋達卻安排落班出擊，上次推介「將義」時已提到，潘頓跑韋廐馬上名比率極高，上季至今13次獲2冠3亞4季1殿及一次第5，只得兩匹無獎金收，而「將義」亦獲得一席季軍，至於「富國兄弟」雖屬愛爾蘭PP但來港後適應快，今仗落班縮回1200米，單跑速度已夠贏。