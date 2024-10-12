【論戰天下】雪嶺熱點傲視秋華賞

第29屆秋華賞今午在京都競馬場上演，三強鼎立局面。「雪嶺熱點」母系Cecchino於2016年日本橡樹跑第2，事隔8載，其女終在今年補中。其實前仗櫻花賞因李慕華在杜拜墮馬而臨時換毛振鵬，當時抽18檔沿途外疊才輸得肉酸。剛戰重配華哥後上輕取「橡木城」，加上後駒無莫雷拉壓陣始終差多少。練馬師木村哲也憑「春秋分」成名，部署大賽素有心得，李慕華應可憑「雪嶺熱點」繼2017年「迪雅卓」後，再以「無敵先鋒」子嗣勝出此賽。

主要對手不離「皇后徑」及「橡木城」，前駒於首兩關櫻花賞及日本橡樹表現有點失望，不過細心留意可能這匹「高情厚意」子嗣一哩嫌短，但哩半又嫌長，上場玫瑰錦標贏馬姿態輕鬆，現階段可能2000米最正宗，又抽好檔且跑法相對兩匹熱門更主動，最少京都競馬場曾上名。

「橡木城」出賽6次3冠3亞，上場初配戶崎圭太亦發揮應有水準，只可惜「雪嶺熱點」太強，右轉場經驗相對較多，且看能否反先。再揀必然是「驍智嬌娃」，但計人現時的武豊真係要打八折，還要此駒是後上型馬。「心傾慕」上場於紫苑錦標差馬頸位追不及「粉艷杜鵑」，今場排檔遠較後駒優勝，三強有失的話可爭一席。