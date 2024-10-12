【獨門秘技】留番住跑有「運」行

今次賽事潘頓出足10場，場場都好似有不俗爭勝機會，睇下最後能贏多少場，推介兩匹華將坐騎，第4場五班1400米，「智勝龍」上季可在四班田草一哩入Q，僅負「唯主美義」而挫「將俠」，乃相當出眾賽績，可惜演出未能持續，到季尾3仗成冷門賽後都驗出喘鳴症，健康問題更難作準，暑期前已轉投巫偉傑馬房，操到夠才復出，首跑五班肯定超級，排檔又理想，梁家俊今季開齋馬都係出自巫廐，鬥志可嘉，發揮正常的話坐位望贏。

第8場四班1400米，「添喜運」上季主力跑谷草，同程跑過一次包尾，但今季初出即在同程爆大冷，跟好位直路一攻而破，輕鬆彈甩「勁大威猛」個半馬位，締速亦佳，盡顯實力，且此役在其之後過終點的「友瑩仁」及「良駒好友」短時間再出已順利補中，水準有目共睹，上仗再出雖然落敗，沿途二疊望空跟實放頭馬，得第5名只輸兩個馬位走勢已不差，純輸形勢，今次只要稍留搵到遮擋跑，必可重現威力。■西門獨

西門獨Q過關

第4場2智勝龍

拖 1欣樂人生4魅力一心6喜報圍家

第8場11添喜運

拖 1紫荊歡呼3自己話事7快活英雄