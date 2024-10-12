【耀眼精選】經典時代潛質高即食

啱啱禮拜三夜馬熱門天下，全晚8場除咗頭場「上市魅力」外，其餘7匹大熱門，就算贏唔到都會畀番個P你，六寶獎如果唔係有多寶，分分鐘得3位數字。呢類正頭正路嘅賽果，對於一類馬仔當波玩嘅大戶，係夢幻嘅完美賽日。但對一般普羅馬迷，就未必係豐收日，如果場場都參與嘅話，隨時贏埋都唔夠填數。

筆者剛戰已盡所能，總算揀到冇賽績支持、冇分計嘅冷門馬「盈益善」推介畀大家，無奈撞正「勁好運」呢匹超班馬在陣，依家跑到第2已經係最佳嘅名次，最終輸W，只中Q同T，攞唔足100分。有跟開本欄嘅朋友，都知筆者揀嘅馬會以回報價值作首要考慮，大部分都係一般評馬人唔會行頭、甚至5選都唔會有嘅不明物體，上季嘅「夢照發」、「開心名駒」、「非惟僥倖」、「綠色好運」……今季嘅「快活英雄」、「但求開心」、「盈益善」，都係少啲功力都唔會留意到，可惜呢堆馬都只係跑P贏唔到，若果是但一匹好運啲跑第1都大豐收。

今期以第5場做重心，秤先「經典時代」及「駿馬之星」一對初出馬，同埋只係跑過一次嘅「天下寵兒」，前兩駒都係有潛力嘅質新分子，而「天下寵兒」明顯暑後有進，有賠率嘅話值得捧場。