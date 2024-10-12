【三重彩地帶】8歲仍可「享」受勝果

第2場三班1200米，伍鵬志部署模式就是近、搏、近、搏，「晨曦儷人」、「我做到」等最終搏贏為止，「旭日昇」也相類似，季內兩戰都第3，贏牠的「氣勢」及「華麗再勝」今日跑二班乃爭勝要角，「旭日昇」居三班略佔上風，計質未必今場最高，但論三甲穩健性，複膽首選無懸念。

「河好運」上場半力言旋，處升軌上班阻力不大。「耀寶」初出遇連番意外，末段仍徐徐撲近，潘頓唔放手，追多一次。今場快馬不多，「連連有盈」排8檔仍夠快切入，有欄始終威力最大。

第7場二級賽1600米，沙田錦標，上季尾連贏兩場G3的「錶之銀河」，今季目標直指國際賽，所以今場G2，反而是一些二線分子偷襲的好機會。「美麗同享」上季尾兩場都不敵「錶之銀河」，由讓13磅輸兩乘多，繼而讓6磅輸頸位，到今次平磅，機會起碼五十五十，8歲馬不會奢望能在國際賽揚威，今次G2會較有把握，告東尼今場三路興兵，不會只係戥人高興。

「永遠美麗」17戰9W6P當然不能捨棄，惟4月勝後便抖暑，稍嫌銳氣遜前。「紅運帝王」上季中打後在分級賽有穩定演出，5歲愛爾蘭馬仍有再進空間。「禪勝輝煌」能火併「錶之銀河」當非善男信女，115磅是賣點。■海東