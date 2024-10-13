【分秒在握】布文後上安車平五路

雖然蔡約翰今季暫只得1W，但今次除了派出季內唯一頭馬「氣勢」出場外，全倉最高分的「永遠美麗」及次高分的「紅運帝王」亦有上陣，看來係大搏殺格局，而易配布文的「安泰」，落班回師1200米，必須提防。

各位不善忘的話，應該會記得今季開鑼日大利前置馬，同日10場賽事中，有8場頭馬走位只出現1至4，數字說明了一切，毋須再贅述。亦因為場地偏差大，當日走外疊兼追得好的馬匹，就成為日後的追捧對象，而同類分子亦沒有令人失望，「富喜來」、「共享富裕」、「增強」及「智智多寶」等，已先後贏馬補中，來到今次要高度留意列陣第5場的「安泰」。

「安泰」雖然在港已跑至第3季，但目前仍只是4歲，相信仍有進步空間，其實此駒大前季來港時，係兩歲北半球自購馬，上陣時亦剛轉3歲，因此出賽初期表現平平可以理解，但由64分起步，不久已減夠分落四班，兼且兩度上名。而上季元旦日，此駒一轉4歲立即打開勝門，可惜及後回升上三班，又係近而無威脅。

因此，今季由61分起步的「安泰」，其實很有可能部署減分落四班郁手，這亦解釋了此駒季內初出冷落至69倍的原因，不過馬匹在開鑼日，早段包尾之下，居然可以抄大外疊狂追得第7只輸3馬位，走勢已令人眼前一亮。上仗60分再跑三班，跟前兼直路重重困塞，輸兩位多絕不可作準，今次終於重返四班，立即召來騎後上馬超勁的布文，同場有馬搶，信此駒有力後發先至。

■長風

第5場 5安泰 14江南盛

3富國兄弟 1佳運發