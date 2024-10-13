CEO覺得銀河好過美麗　配腳有呢幾隻

今日焦點賽事為第7場1600米二級賽沙田錦標，馬會CEO應家柏先生預期早段步速不會太慢。「錶之銀河」質素非凡，而且性能極廣，可應付1200米至2000米等不同途程。「錶之銀河」上季出戰冠軍一哩賽以第5名完賽，敗於「永遠美麗」蹄下，之後重整旗鼓，結果先攻下三級賽獅子山錦標，繼而以驚人後勁力壓「美麗同享」，勝出另一項三級賽精英碟，此駒加速力強勁，最後400米可以一再造出22秒內的快速，屬今賽坐位望贏之選。

「永遠美麗」去年於此賽跑獲季軍，此駒上季攻下二級賽馬會一哩錦標，繼而揚威冠軍一哩賽 ，首嘗一級賽冠軍滋味。蔡約翰馬房的戰馬普遍在跑過一場後才會進步至頂尖態況，無疑「永遠美麗」近期兩次試大閘都交出不俗走勢，但位望較濃。

「遨遊氣泡」上季於董事盃撃敗「永遠美麗」及「美麗同享」，其後在一級賽香港金盃力迫「浪漫勇士」並跑獲亞軍，今次作季內復出首戰要讓磅當然不是易事，但牠早已證明具備世界級一哩好手的能力，在此仍具位望。「紅運帝王」今賽續有布文之助，可望有位置機會。「禪勝輝煌」持續進步，今場負磅甚輕，有力闖入三甲一席。

第10場二班1200米，「氣勢」上次休後復出，最終在同程一放到底奪冠，今次抽得1檔，加上續由潘頓操刀，勝望甚高。

「天天同樂」上仗在終點前被「球星」所趕過而跑獲亞軍，今仗雖然抽得外檔11檔起步，但相信蔡明紹能將之克服並交出好表現。同場對手之中，「龍之輝」、「華麗再勝」、「幸運遇見」及「八駿巨昇」均有力在這場勢均力敵且形勢緊湊的賽事中跑得接近。