【戰況R7】伍鵬志首贏G2：錶之銀河下仗攻馬會一哩錦標

今日重頭戲為第7場1600米二級賽沙田錦標，超新星「錶之銀河」再次發揮超凌厲嘅22秒11後勁大熱勝出，為練馬師伍鵬志帶來首個二級賽殊榮，同時亦係何澤堯今季首次喺沙田贏馬。今場跑第2名為「遨遊氣泡」，希威森「禪勝輝煌」跑第3，第4名為艾道拿「直線力山」。

賽後，何澤堯話「錶之銀河」有機會接替「金鎗六十」嘅一哩王者地位，隻馬擁有好強嘅後勁，今場備戰充兄，表現非常出色。

伍鵬志則表示，「錶之銀河」抖暑後試過4課大閘至跑今場，好期待今場會進步成點，雖然馬匹喺沙圈仲有啲急，不過正式出賽時已經放鬆好多，如果能夠改善埋喺亮相圈嘅情緒當然最理想。今次「錶之銀河」克服129磅阻力，進步程度令人欣慰，亦唔使懷疑進軍G1嘅能力，但目前唔可以新一代「金鎗六十」形容佢嘅實力，作為練馬師只會令馬匹保持進度，最重要係健健康康，臨場發揮就只有完全信賴騎師。

「錶之銀河」下一場會跑11月17日馬會一哩錦標，然後進軍香港一哩錦標，現階段以一哩最好，當然有增程能力，但希望馬匹有多啲陣上經驗，估計今季跑過4、5場之後，季中至會考慮增程。

第7場賽果：4-1-8-6

二重彩賽果：4-1(最後賠率19)