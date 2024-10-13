【賽後報告】龍之輝驗唔到有事 潘頓爭殿軍hea騎有解釋

賽後報告撮要：

第1場：「北地烈馬」入閘後在閘內煩躁不安。其後被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「北地烈馬」必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。小組就此駒的閘廂行為發出警告。

宣佈覆磅完畢前，小組曾考慮是否有足夠理據以250米處至150米處之間數度發生觸碰為理由，代表「準輝煌」的馬主及練馬師抗議「錶之宇宙」的頭馬資格。由於小組認為該兩駒雙雙斜跑，抗議的理據不足，加上「準輝煌」的馬主及練馬師並未提出抗議，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。

第2場：賽後，田泰安表示，佩戴眼罩上陣的「燭光晚餐」在領放下搶口，其後在直路上未能對催策交出反應。被查詢有關他「河好運」的騎法時，希威森表示，他獲指示讓坐騎於早段留後競跑，並預期將佔取中間之後的位置。他說，坐騎出閘緩慢，因而居較預期為後的位置。被查詢有關他於中段採取的策略，以及是否有機會讓坐騎較實際更早推進至「旭日昇」的內側時，希威森表示，他計劃在陣上讓坐騎跟隨「旭日昇」，因為他覺得該駒以往出賽時曾展現在直路彎推進上前的能力。他說，過了600米處後，他仍讓坐騎居於「旭日昇」之後，並預期該駒將推進上前，但由於該駒沒有這樣做，他其後於接近500米處時讓坐騎移至該駒內側以開始推進。

他又說，坐騎在推進至「旭日昇」內側後開始追前，而他其後於過了350米處後將坐騎向外移出以望空，坐騎自該處開始以佳勢上前。他進一步表示，坐騎於趨近300米處時在「旭日昇」與「風生水起」之間的窄位競跑，其後以佳勢衝刺。練馬師廖康銘確認他發出的指示是讓此駒留後競跑，但並未預期此駒會居於馬群尾列。儘管小組認為希威森在此情況下採取的策略屬合理，但小組也同意他的評估，即他在此情況下應較實際更早將坐騎移至「旭日昇」的內側，以讓坐騎開始推進上前。

第3場：「包裝旋風」早段搶口。賽後，見習騎師黃智弘表示，接近1100米處時被帶至第3疊後，坐騎其後須在沒有遮擋下競跑。他說，坐騎因而須於中段在一段不短的途程上持續上前，末段衝刺乏力。

第4場：抵達起步點後，「欣樂人生」更換繫舌帶。梁家俊（「智勝龍」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於末段容許坐騎在尚未帶離「欣樂人生」下向外斜跑，導致「欣樂人生」須勒避。小組判罰梁家俊於10月30日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定梁家俊的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。「南區旺」周俊樂覆磅時為122磅，他因返回覆磅時超磅2磅，被罰款3,000元。

第5場：「勇冠群英」接近900米處時收慢避開「佳運發」（見習騎師黃寶妮），當時「佳運發」在尚未充分帶離下向內移入以領放，其後減慢步速。小組告誡見習騎師黃寶妮，她在類似情況下必須確保已充分帶離內側的馬匹後才可減慢步速。

第6場：被查詢有關他於接近50米處「十二神將」的騎法時，潘頓表示，他在直路上催策坐騎，其後於趨近50米處時覺得「金獅勝將」及「加州動員」雙雙略為斜跑，他擔心這或會導致坐騎受擠迫，為謹慎起見，他在一段短途程上減弱催策力度。他說，當他認為坐騎可繼續望空後，他隨即能恢復力策坐騎至終點。小組接納潘頓提供的解釋。

賽後，霍宏聲報告，「威武勇駒」沿途內閃，但過了800米處後情況更加嚴重。他又說，他在直路上擔心坐騎或有不妥。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第7場：「遨遊氣泡」大部分途程走外疊，沒有遮擋。

第9場：賽後，潘頓報告，當「競駿飛翔」正開始以佳勢衝刺之際，卻於接近150米處時在「還看今朝」之後受困而未能望空，他因而未能力策坐騎至終點。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多痰。

宣佈覆磅完畢前，潘明輝觀看小組的巡邏影片，以確定是否有足夠理據以坐騎於接近100米處時在「鑽石星空」與「還看今朝」之間受擠迫為理由，抗議該兩駒的頭馬及亞軍資格。由於潘明輝決定不提出抗議，而小組認為抗議的理據不足，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。小組在隨後的研訊中確定，當「飛越星空」試圖佔取「還看今朝」與「鑽石星空」之間的窄位時，該駒略為向外斜跑，並與「還看今朝」互相輕微觸碰。跑了一段短途程後，「鑽石星空」向外斜跑，令「飛越星空」在「還看今朝」與「鑽石星空」之間受擠迫，「飛越星空」因而未能被力策至終點。在此情況下，小組告誡「鑽石星空」的騎師田泰安須加倍小心，因為小組發現在「鑽石星空」向外斜跑前，「飛越星空」起初已開始佔取窄位。

第10場：賽後，周俊樂報告，賽事早段步速偏快，「小霸王」沿途須受催策。他說，他對坐騎是日在「好至快地」上競跑時的動作有疑慮，遂在直路上當坐騎處於不具競爭力的位置時不再力策坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

賽後，希威森未能就「龍之輝」令人失望的表現提供任何解釋。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為與近仗相比，「龍之輝」今仗的表現令人失望。

被查詢時，蔡明紹表示，他獲指示讓「天天同樂」佔取前列位置，但並未獲具體指示讓坐騎領放。他說，坐騎出閘迅速，他於早段須消耗坐騎氣力以超越內側的馬匹。他說，跑過1000米處時，他須讓坐騎繼續上前以超越「龍之輝」，坐騎因而居於比「氣勢」稍前的位置。他說，由於「氣勢」的騎師潘頓讓該駒離欄競跑並加以約束，他選擇讓坐騎繼續展步上前及切入領放。他又說，儘管他察覺到這會導致賽事早段步速會較標準時間為快，但他覺得鑒於賽事的形勢，這已是讓坐騎取得其最佳名次的最佳做法，而假如他約束坐騎並讓牠居「氣勢」外側競跑的話，或會導致坐騎搶口。小組考慮了蔡明紹的解釋後，認為他在此情況下採取的策略屬合理。