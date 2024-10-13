伍鵬志：錶之銀河今日只得7成狀態！

沙田馬場今日舉行本年度馬季首項二級賽沙田錦標1600米，由伍鵬志訓練的「錶之銀河」以出色姿態勝出這項賽事。騎師何澤堯此前曾夥拍前馬王「金鎗六十」在此賽中掄元，他賽後表示「錶之銀河」或有望接捧，成為香港馬壇下一匹明日之星。

何澤堯今仗策「錶之銀河」以1個半馬位之先，擊敗一級賽盟主「遨遊氣泡」及另一匹新星賽駒「禪勝輝煌」勇奪桂冠。「錶之銀河」今仗締下1分33.49秒的快時間，彰顯馬兒本身的出眾實力。

何澤堯多年來與「金鎗六十」合作無間，他策該駒出賽31次，取得26場頭馬，以及破香港紀錄的10項一級賽冠軍。「金鎗六十」競賽生涯累計贏得的總獎金高達1.67億港元，是目前全球贏得最多獎金的賽駒。

對於「錶之銀河」今仗的優勝表現，何澤堯說：「此駒（『錶之銀河』）才華洋溢，我認為牠是一匹明日之星。」

「現時馬兒只得7成狀態，觀乎此駒上季的賽績，牠今日應可以更輕鬆的姿態奪標，今日馬兒在末段灑開大步衝刺上前，已足以將一眾對手擊破。」

今屆沙田錦標共有9駒角逐，由潘頓策騎的「永遠美麗」沿途慢放，而「錶之銀河」早段則留居尾二位置。跑至轉彎途程，何澤堯將坐騎逐漸移出至跑道中央位置上前，「錶之銀河」其後成功突圍，跑至最後數步更已收韁過終點，在末段最後400米締下22.11秒的高速。

去年12月，何澤堯為「金鎗六十」操刀，第3度奪下一級賽浪琴香港一哩錦標1600米。伍鵬志當然希望「錶之銀河」可於兩個月後摘下這場大賽，而何澤堯亦認為「錶之銀河」具備好些與「金鎗六十」相若的特質。

他說：「牠（『錶之銀河』）是一匹有機會從『金鎗六十』手上接過一哩途程組別領導地位的佳駟。此駒仍在進步中，當牠穩定走勢放鬆下來，便可在賽事沿途留力，另外牠亦擁有強勁加速力。現時仍處季初時間，這只是牠今季的首場賽事，牠的備戰工作及進度看來十分理想。」

「錶之銀河」出自父系「河山之神」，來港服役前牠曾在澳洲由郭朗堅及奧力基訓練，於萬富圍攻下一項1100米從未勝出馬賽。此駒今仗勝後，將本身在港戰績改寫至13戰7勝。

憑著「錶之銀河」的頭馬，伍鵬志亦擴大個人在練馬師排行榜的領先優勢。練者下仗將安排此駒角逐於11月17日舉行的二級賽中銀香港「私人財富」馬會一哩錦標1600米，其後將會進軍於12月8日上演的一級賽浪琴香港一哩錦標1600米。

伍鵬志說：「牠是一匹每一位練馬師都夢寐以求，希望可以訓練的良駒。」

「我們十分滿意馬兒的表現。賽前牠曾4度試閘，我們只想牠在賽事中穩定走勢，今日馬兒能夠做到這一點。當然此駒現時狀態仍未處大勇之境，賽前我們嘗試讓牠有足夠狀態應付今日的賽事，而牠亦能完成任務。」

伍鵬志續說：「以牠的步幅來看，馬兒看來已比上季更進一步。以牠沿途走勢而言，牠看來已更加成熟，顯得快慢由人，若牠賽前在亮相圈可以表現得更為放鬆，那我便會更加高興。」

「此駒當然擁有優厚潛質，一切在於我們如何協助牠達至更高層次。我們每一仗都會盡力而為，希望牠的實力可以達至更高水平。」

另一方面，由蔡約翰訓練的短途新星「氣勢」，在潘頓胯下勝出尾場第二班1200米。這是此駒在港7戰以來的第6捷，同時成為潘頓在今日沙田賽事中取得的第3場頭馬。

潘頓今日亦策「耀寶」及「喜報圍家」增添頭馬進賬。夥拍「氣勢」報捷後，他說：「如其他蔡約翰旗下的賽駒一樣，牠跑過上仗後表現續有進境，馬兒已朝着正確的方向邁進，牠可以做得更好的一點，或許是須學懂在賽事中段跑得更為收歛。」