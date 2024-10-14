新鮮出爐嘅末代新加坡冠軍騎師奎洛斯，上周末喺巴西花園城市馬場披甲，完成咗佢從騎以來一個重要心願，就係可以同契爸莫雷拉同場一較高下。

奎洛斯結束星洲之行，原本下一站就計劃去新西蘭發展，不過由於要辦理工作證，所以佢就先返巴西一趟，適逢上個星期花園城市馬場重要賽期，佢就喺祖家客串，以佢喺當地嘅知名度，當然唔愁支持，而莫雷拉亦為咗上周末兩場重要G1賽期，放棄去日本跑秋華賞嘅機會，留喺家鄉跑大賽，正因為咁，就造就佢同契仔奎洛斯場上碰頭機會。

上周末喺花園城市馬場舉行8場賽事，頭場莫雷拉已經同奎洛斯同場拗手瓜，雷神就技勝契仔，兩人坐騎分別取得冠、亞軍，而雷神喺當日賽事成績相當搶眼連中三元，當中頭馬包括一場三級賽。可惜兩場G1重頭戲，兩人坐騎表現麻麻全數落敗，其中由3歲雄馬出戰嘅2000米聖保羅格蘭披治大賽，由I Santana策騎Opazo贏馬捧盃，而另一場1800米雌馬格蘭披治大賽，就由R Viana所騎Night Of Rose摘冠。至於奎洛斯，當日跑咗5場賽事，並無頭馬進帳，就只有頭場跑第二同雷神串Q。