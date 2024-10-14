重演幸福掌聲200分發揮　薛恩奇招贏G1

薛恩贏杜勒讓賽片段：

如果問大家對澳洲好手薛恩喺香港策騎期間最令人印象深刻嘅賽事，應該係2020年嘅香港打吡大賽，雖然佢嘅坐騎「幸福掌聲」並非頭馬，但佢當日讓此駒於中段由包尾突然發力，入直路前走甩嘅戰略，幾乎偷襲得手，「金鎗六十」都只係啱啱追到結果跑第二，唔少人都讚薛恩已經交出200分嘅發揮，就連近年姚本輝都係叫巴度參考薛恩呢種騎法，結果令「遨遊氣泡」成為打吡冠軍。

估唔到喺啱啱禮拜六嘅澳洲考菲爾德馬場，薛恩又再度重演「幸福掌聲」呢招神技，喺1600米一級賽杜勒讓賽，佢策騎高亮能訓練嘅「好天朗」(Antino)上陣，原本都係留喺包尾，但去到中段佢突然讓馬兒走出外疊踩油發力，對手似乎唔知佢有呢一着，入直路已經畀佢彈甩，最終大勝對手6.5個馬位，姿態非常誇張，為馬兒帶來首場G1勝利。

對於今場表現，高亮能當然非常滿意，但佢就已經排除「好天朗」出戰覺士盾嘅可能性，反而想此駒集中跑番1400、1600米，下仗應該出戰1400米G1羅柏奇勒爵士錦標，然後11月9號嘅澳洲冠軍一哩賽，終極目標就係遠征香港，出戰年尾嘅香港一哩錦標，而配搭亦落實繼續由薛恩執韁。