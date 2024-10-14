日本盃海外報名馬公布　21個名額澳洲逾半數

JRA剛於上周末公布，分別公布報名兩項國際一級賽之海外賽駒報名名單，備受矚目於11月24日舉行之日本盃，海外馬匹報名共有21個名額，分別來自6個國家，包括：英國、愛爾蘭、法國、德國、美國與澳洲，而泥地1800米G1冠軍盃，6匹報名海外賽駒，皆來自北美洲。

日本盃21個海外賽駒報名名單，以澳洲佔13個名額至為踴躍。但論焦點所在，來自愛爾蘭3個席位，清一色來自岳伯仁陣營，主力所在自然落在放棄今屆法國凱旋門大賽，留力出戰日本盃「多產巨匠」，而美國代表中，若然「金火鳳」(Gold Phoenix)獲邀出戰，將會由成名於加拿大馬圈之日籍騎師木村和士回流出戰。

日本盃海外賽駒報名名單(21駒)：

英國：意雅步(Jayarebe，3歲)

愛爾蘭：多產巨匠(Auguste Rhodin，4歲)、浪接浪(Continuous，4歲)、盧森堡(Luxembourg，5歲)

法國：歌利巨人(Goliath，4歲)

德國：月正滿天(Fantastic Moon，4歲)

美國：金火鳳(Gold Phoenix，6歲)、約翰領先(Johannes，4歲)、

澳洲：興緻高(Alegron，6歲)、土著部族(Arapaho，7歲)、聖潔之都(Ardakan，5歲)、實幹牛仔(Buckaroo，5歲)、好架勢(Eliyass，5歲)、鬧市名園(Fawkner，5歲)、正剛好(Just Fine，6歲)、軍務(Military Mission，6歲)、珍蓮驕驥(Pride Of Jenni，7歲)、御皇贊助(Royal Patronage，5歲)、蛇紋石(Serpentine，7歲)、精緻之道(Via Sistina)、不戰而勝(Without A Fight、7歲)

冠軍盃海外賽駒報名名單(6駒)：

美國：通山跑(Full Serrano，5歲)、名人小區(Katonah，5歲)、集大成(Mixto，4歲)、重修舊好(Subsanador，5歲)、(Post Time，4歲)、(Rattle N Roll，5歲)、