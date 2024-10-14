周日古活起孖贏過200W　莫艾誠篤定重奪冠軍銜頭

英國草地馬季去到呢個周末就會煞科，冠軍騎師之爭就無乜睇頭，矢志重奪一哥地位嘅莫艾誠，今季同南非冠軍騎師霍勵賢一樣，為咗爭冠軍穿州過省騎足7日，大小賽事都見到佢嘅蹤影，而剛剛昨日於古活賽事更加起孖，先以包義定旗下2歲馬Qetaifan建功，成功衝擊今年第200W，繼而再憑蘇萊旗下高多芬2歲新馬Castle Gates錦上添花。

截至昨日賽事，莫艾誠喺2024年度平地賽季，合共摘下201W，亦係今年唯一成功突破200W嘅騎師，而佢嘅最佳成績係2019年累積220W，莫艾誠疫情期間因紀律及酗酒問題，經過14個月停賽期滿復出於去年2月復出，而今季更重奪英國冠軍騎師頭銜。

今年英國單就草地馬季成績計算，莫艾誠連同昨日成績，以155W遙遙帶離，穩奪冠軍寶座，而剛憑「才情麗驥」贏法國凱旋門大賽嘅黎應揚，今季成績突飛猛進，以105W排第2，馬昆以102W做三哥，新星劉見龍則以93W排第4，至於布宜學，今季成績唔算理想，只得79W成績跌至第5位。