【蹄聲妙影】賽前笑一笑　世界更美妙

近年人類對手機嘅依賴性愈來愈大，就講香港，好多時啲人寧願用WhatsApp溝通，都唔會打電話畀對方，假如突然間唔見咗部手機，真係當堂與世隔絕，事關喺香港地想搵個電話亭，都要用手機search先search到，就算你咁叻氹到人哋借部手機一用，但你亦唔會記得對方嘅手機號碼，都係得啖笑。

講開笑，相信大家平時用WhatsApp，都儲咗唔少表情圖或gif檔，溝通上的確會比較生動，最近有個老友send咗個「鍾景輝笑得你心裡發寒」詭異圖過嚟，東星幾乎畀佢嚇親，部手機差啲跣落地，唔方唔生動，好在呢輪踢番波，即刻用腳面黐定部手機，否則就要破費維修，所以千祈咪立亂向住人笑呀。

不過，尋日攝記臨仔影緊啲參戰馬出跑道嗰陣，就見到一位練馬師從後護送隻馬出嚟，然後望住佢笑，咁樣仲唔係有料到？但係隻馬嗰時冷冷哋，同埋又唔肯定呢位練馬師係真笑，抑或太陽太刺眼，所以先至依起棚牙，結果臨仔都係冇落注，但隻馬就着咗格仔跑入位置囉！

初步提供:

第1場(1)喜駿之星+(7)朗日雪峰

第2場(7)威武寶寶+(11)開心馬

連贏及位置Q過關 2串3共8注

■東星