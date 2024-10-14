【賽馬以外】兩大高手發功　買大熱先中！

唔知大家有冇買大彩池嘅習慣，例如三T、六環彩。講真，揀得呢類彩池，都係想以小博大，又或者係碰運氣，睇吓有冇機會發橫財。咁三T派彩近期都唔算太差嘅，上期谷戰都有97萬，尋日嗰條三T都唔算爆得太犀利，結果都派236萬，有3.8注中㗎。反而六環彩情況就幾唔同，上周三谷戰直落開咗6匹大熱門「勁好運」、「晨曦儷人」、「耀寶駒」、「駿步騰飛」、「我做到」、「飲杯」，結果就算有多寶，都只係得2814蚊。到咗尋日沙田賽事，雖然頭關「佳運發」唔係大熱，但只得5.7倍，其後5場都係啲唔夠4倍嘅大熱門，咁六環彩派幾多呀？10蚊一注就有1117蚊，如果只係中兩蚊嘅話，實際只收2百幾蚊，開唔開心？筆者建議問吓啲中咗六寶獎嘅朋友喇。

開季大約個半月，初步睇到大熱門嘅成績唔錯，主因當然係潘頓、布文兩大高手發功。先畀啲數據大家睇，今季跑咗102場賽事，大熱門攞到40冠17亞15季，勝出率39.2%，上名率亦有7成，比起上季同期大熱勝出率得23%，真係好咗好多。如果再分精細啲，去到2倍或以下嘅大熱，今季出現18次，成績係8冠3亞5季，只得兩匹甩三甲，上名率達88.9%，即係撻皮嘅機會唔大。

今季大熱門成功率咁高，最大原因係OK哥布文極誇張，佢騎咗15匹大熱門，取得9冠1亞2季，勝出率高達60%，上名率亦有8成，而佢今季同好拍檔方嘉柏合作咗5匹大熱門，只係得「鈦易搵」三甲不入，其餘全部贏晒，包括尋日取得連捷嘅「共享富裕」，就知方嘉柏今季搵到布文騎嘅熱門，擺明郁手。

咁一直都有唔少爭議嘅潘頓又點呢？話明今季要盡快打破韋達嘅1813W在港騎師累積頭馬最多紀錄，潘頓今季又真係幾爭氣嘅，即使都會喺谷草甩拖，但暫時已23W排榜首，今季佢已經有42匹坐騎被捧成大熱，攞到16冠8亞7季，勝出率有38.1%，上名率都係逾7成，正正因為兩大高手啲熱門咁犀利，先至搞啲近兩期啲六環派咁乏味。

對普通馬迷嚟講，如果想刻意買冷門，可能揀啲冇布文、潘頓嘅場合會好啲，始終今季初有唔少賽事的確優劣分明，好難爆到咩冷門出嚟。咁比較緊湊啲嘅賽事又點呢？就體現騎功嘅重要性，好似尋日潘頓「喜報圍家」、布文「共享富裕」嘅教材級發揮，現時香港又有幾多騎師做得到。本身已經騎高啲，手上又多實力馬，真係唔熱就假，點樣係呢種情況吓投注獲利，就係重要課題。

另外，再講多樣嘢，如果細分香港三條跑道，暫時田草大熱門表現好啲，勝出率有46.8%，而谷草只得34.4%，相信同潘頓喺谷草食個兩次白果有關。咁泥地又點呢？今季跑咗8場泥地賽事，原來大熱門係未贏過，但都有4亞2季嘅，所以如果買W想博下冷門，泥地賽事似乎有得諗吓。

■山無陵