馬會慶祝成立140周年　三T六合彩將設兩期多寶

香港賽馬會今天宣佈，推出「與你並肩．昨天．今天．每一天」主題活動，透過一系列活動與項目，分享與香港市民並肩同行的每個歷史時刻，以及對香港未來的樂觀期盼，與眾同賀成立140周年。

自1884年成立至今，馬會與社會一起茁壯成長，這有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。

以2023/24財政年度為例，馬會回饋社會共401億港元，當中包括透過各項博彩稅、利得稅及獎券基金撥款，向香港特區政府貢獻299億港元，以及已審批慈善捐款102億港元。馬會慈善信託基金是位居世界前列的慈善捐助機構。

多年來，馬會堅守對社會的承諾，在香港不斷發展之同時，一直與港並肩同行。

馬會主席利子厚表示：「馬會成立140周年並非只是一個日子或年份，更是關於推動香港邁步向前的每一位，是關於馬會與社區相伴連繫、共同成長的點滴。馬會珍惜我們社會的韌性、多樣性，以及永不放棄的精神。正是這種精神，令我們相信香港前景一片光明。」

馬會行政總裁應家柏表示：「馬會已由1884年成立之初的小型賽馬俱樂部，發展至今成為世界級賽馬機構。而我們獨特之處，是同時為建設更美好社會作出重大貢獻。在此，我們要由衷地感謝社會各方所作出的每一分努力，不但成就了今天的馬會，也凝聚了各界。我們希望謹此表達馬會對香港的感激之情，並向所有市民致以誠摯謝意。」

主題活動網站正式推出，除了回顧馬會140年來發展的難忘時刻，也分享了多個扣人心弦的人物故事，細說馬會如何與香港市民和社會一起成長。在未來數個月，馬會將推出一系列慶祝活動，重點活動包括：

-於10月20日沙田馬場舉行的「香港賽馬會140周年賽馬日」

-於10月20日及10月27日的賽事，三T彩池均會注入800萬港元多寶

-兩輪六合彩金多寶，分別於10月22日及28日進行，估計每輪的頭獎基金可達7,000萬港元；

-馬會屯門公眾騎術學校開放日，於11月10日舉行；

-「跑馬地：文化景觀」展覽，於11月8日至2025年2月23日在大館舉行；

-香港賽馬會呈獻系列：塞尚和雷諾阿的世界──法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展，於2025年1月17日至5月7日在香港藝術館舉行；以及其他藝術及文化項目