澳洲騎師布文剛周日沙田起孖，與潘頓頭馬數字俱已突破雙位數。周三晚回師跑馬地夜賽，布文是唯一谷戰未斷纜騎師，穩健程度更勝一哥，今期坐騎貴精不貴多，尤其與方嘉柏合作更加是信心保證，其中第4場「飛雲」屢拚接近，今戰再接再厲力爭勝利。

布文今季得到方嘉柏力撐，練者至今9W，除其中一期因為OK哥身體不適，「日日獎」改配湯普新建功，其餘8W全數由布文操刀，而且半數屬大熱門，鬥志極為鮮明。今次重點出擊，布文只為柏廐2駒效力，再騎季內新勝之「精彩駿將」，馬匹來港後未試過谷閘，卻於上仗轉場一擊即中，方嘉柏部署居功至偉。

精彩駿將贏馬水準高

再者，「精彩駿將」上賽與「飲杯」單打獨鬥取勝，蹄下敗將「飲杯」上周三谷戰角逐三班賽成功補中，以此作為實力指標，即使「精彩駿將」今仗孭重磅，四班過客恃質出戰，依然可視為爭勝要角。

布文另一柏廐坐騎「飛雲」，上季最後一戰雖然賽後驗出氣管大量有血，惟剛戰復出即能上名，證明健康重納正軌，再攻強項谷草1200米力謀補中，美中不足今戰抽排大外檔，然而練者急於為幕後交代，鬥志方面絕不懷疑。

此外，布文頭尾場兩匹1號坐騎，文廐「喜駿之星」雖已9歲高齡，但落到五班出師首本途程1200米，機會仍然樂觀。至於沈廐「雪勇神駒」上季尾回降三班跑過2場，演出一仗比一仗接近，養精蓄銳操好復出，依然未可輕視。